Obnova Prvomajske bo kočana v oktobru

14.10.2020 | 08:20

Sevnica - Občina Sevnica je z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica podpisala pogodbo za izvedbo rekonstrukcijo kanalizacije na Prvomajski ulici. Projekt zajema tudi ureditev lokalne ceste Trg svobode–Prvomajska ulica, in sicer na odseku od Zdravstvenega doma Sevnica do križišča nad Kopitarno Sevnica, v skupni dolžini okrog 400 metrov. Dela zajemajo obnovo vozišča in pločnika ter naprav za odvodnjavanje, ureditev križišč in priključkov, gradnjo pločnika na drugi strani ceste, ureditev komunalnih vodov, zlasti kanalizacije pri zdravstvenem domu ter cestne razsvetljave. Skupna vrednost projekta je dobrih 307 tisoč evrov, projekt pa sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kot sta nam v torek zagotovila sevniški župan Srečko Ocvirk in direktor Komunale, Mitja Udovč, dela potekajo normalno in bodo zaključena do konca oktobra, v predvidenem roku. Škoda je le, da se z lastniki zemljišč niso uspeli dogovoriti, da bi lahko križišče pri zdravstvenem domu preuredili v krožišče.

P. P.