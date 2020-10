Našli ukradeno orodje; pridržali moškega, ki ni hotel pihati

14.10.2020 | 08:45

Policisti PP Krško so bili 25. septembra obveščeni o tatvini kotne brusilke iz prodajalne v Krškem. Med preiskavo so ugotovili, da sta kaznivega dejanja osumljena mladoletnik in 29-letnica iz naselja v okolici Krškega. Pridobili so odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli ukraden predmet. Osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlom



V Podlipi na območju PP Krško je med v ponedeljek ali torek nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore. Našel je zlat nakit in ga ukradel. Lastnike je oškodoval za 700 evrov.

Voznika pridržali

Brežiški policisti so ponoči v Artičah ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 54-letni voznik je odklonil opravljanje preizkusa, prav tako je odklonil strokovni pregled, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli sprovajalca in tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo

Policisti PP Brežice so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Trnju ustavili osebni avtomobil italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Maroka z urejenim statusom v Italiji v avtomobilu prevaža dva državljana Maroka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. V bližini so izsledili in prijeli še dva državljana Maroka. Sprovajalcu so odvzeli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo še potekajo.

V tovornjaku

Policisti PP Krško so prijeli državljana Afganistana, ki se je skrit med tovorom v tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

