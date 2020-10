Na OŠ Drska deveti razred v desetdnevni karanteni

14.10.2020 | 11:15

Osnovna šola Drska (Foto: spletna stran šole)

Novo mesto - Na novomeški osnovni šoli Drska bodo še do 18. oktobra v karanteni 9. a razred in nekaj učencev 9. b, ki so bili v stiku z učencem, okuženim s koronavirusom. To ni prvi razred, ki je v karanteni, kot je pojasnila ravnateljica Nevenka Kulovec, doslej sta bila zaradi okužbe učenca v karanteni en četrti in en peti razred, pa tudi vse čistilke. Vsi ti učenci in delavke, razen okužene čistilke, so se v šolo že vrnili.

Kulovčeva je dejala, da delo z učenci v času karantene poteka po urniku na daljavo in da so vsi učenci devetega kot tudi prejšnjih dveh razredov prisotni in aktivni. Dodala je še, da se v šoli dosledno držijo vseh varnostnih ukrepov, tako so uspeli vsak primer okužbe zajeziti, da se ni širil naprej in zbolel še kdo. Vsak novi primer okužbe je bil na novo vnesen od zunaj.

M. Ž.