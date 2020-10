V torek rekordnih 707 okužb, 99 na našem območju, v Trubarjevem domu že 52 okuženih

14.10.2020 | 11:35

Ljubljana - V torek so opravili 4902 testa na okužbo z novim koronavirusom, potrjenih je bilo rekordnih 707 okužb, je na novinarski konferenci sporočil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. V primerjavi s ponedeljkom se je število novih okužb skoraj podvojilo. Umrla sta dva bolnika s covidom-19, v bolnišnicah se jih zdravi 210.

V primerjavi s ponedeljkom se je število novih okužb skoraj podvojilo. V torek je bilo opravljeni največ testiranj doslej.

Po besedah Kacina tudi danes o novih okužbah poročajo iz domov za starejše. V Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu je okuženih 37 stanovalcev in 15 zaposlenih. Imajo pomoč regijskega tima ter tudi dodatno pomoč strokovnjakinj za okužbe, ki so jih zagotovili na ministrstvu za zdravje.

V Šentjerneju že okužen skoraj vsak stoti občanov

Na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini in na kočevsko-ribniškem območju so včeraj potrdili 99 novih okužb. Največ, 18, v Novem mestu, 14 v Šentjerneju, 11 v Brežicah ...

Po deležu aktivno okuženih občanov izstopa Šentjernej, kjer je okuženo 0,8 odst odstotka celotne populacije.

Novih okužb med 27 občinami, ki jih pokriva Dolenjski list, včeraj niso zabeležili le v občinah Metlika, Semič in Kostel, medtem ko v Loškem Potoku in Osilnici okužb doslej sploh še niso zabeležili. To sta poleg Solčave in Sv. Jurija v Slovenskih Goricah tudi edini občini, ki se lahko pohvalita s tem podatkom.

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

-------------------------------------------------------------------

Novo mesto 18 151 88 0,236

Sevnica 6 96 59 0,335

Metlika 89 5 0,060

Krško 4 75 45 0,172

Ivančna Gorica 3 64 45 0,267

Šentjernej 14 64 58 0,810

Trebnje 5 64 27 0,207

Črnomelj 3 40 16 0,112

Ribnica 6 39 13 0,137

Velike Lašče 1 38 5 0,114

Brežice 11 36 17 0,070

Kočevje 2 33 9 0,057

Sodražica 4 19 10 0,456

Semič 18 6 0,156

Dolenjske Toplice 3 16 10 0,284

Žužemberk 3 15 10 0,215

Škocjan 3 15 12 0,361

Šmarješke Toplice 1 14 6 0,176

Mirna Peč 2 13 7 0,234

Mokronog - Trebelno 4 12 8 0,260

Šentrupert 1 12 3 0,101

Kostanjevica na Krki 2 10 6 0,245

Straža 2 6 5 0,128

Mirna 1 5 1 0,038

Kostel 1

Desetina okuženih potrebuje hospitalizacijo

Vodja intenzivnega oddelka na infekcijski kliniki UKC Ljubljana Matjaž Jereb je opozoril, da je pričakovati, da bo 70 okuženih od v torek potrjenih 707 okužb v prihodnjih 14 dneh potrebovalo hospitalizacijo, od njih bo 15 potrebovalo intenzivno zdravljenje. Statistika namreč kaže, da 10 odstotkov okuženih potrebuje hospitalizacijo, od njih pa petina intenzivno zdravljenje.

Opozoril je na to, da so ravno intenzivne enote ozko grlo pri obravnavi, primanjkuje predvsem usposobljenega kadra za obravnavo kritično bolnih ljudi. Deloma bodo lahko to premostili s premeščanjem kadra, nenujne posege bodo prestavljali na poznejše termine, a Jereb opozarja, da tudi ti ukrepi ne bodo možni v nedogled.

Kateri posegi in pregledi bodo prestavljeni, bodo odločili posamezni razširjeni strokovni kolegiji za svojo stroko, je povedal Jereb.

Poleg tega dodatno kadrovsko stisko povzročajo tudi okužbe med zdravstvenimi delavci. Teh je bilo v oktobru okoli 60, več jih je tudi v karanteni, je povedal.

Okužen vsak 150. Slovenec?

Zaradi polne infekcijske klinike bi lahko v prihodnjih dneh bolnike začeli nameščati na ortopedsko kliniko. Na intenzivnem oddelku infekcijske klinike UKC Ljubljana trenutno zdravijo 16 bolnikov s covidom-19, ki so kritično bolni, imajo hudo prizadeta pljuča in dihajo s pomočjo ventilatorja. "Nihče ni varen pred covidom-19, najmlajši bolnik na intenzivi je star 42 let in nima kakšnih drugih bolezni," je pojasnil Jereb.

Dodal je, da je po ocenah okužen vsak 150. Slovenec, zato je vse prebivalce pozval k temu, da se držijo preventivnih ukrepov. "Največ, kar lahko naredite zase in družbo, da ostanete doma, če to ni nujno," je dejal.

Okužba v Soči

Iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča so danes sporočili, da so okužbo potrdili pri zaposlenemu na oddelku, kjer obravnavajo paciente po nezgodni poškodbi možganov, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji. Gre za oddelek z zelo zahtevnimi pacienti, v večini po poškodbi glave. Na oddelku bo ostalo 11 pacientov, vsi so asimptomatski in se dobro počutijo. Med zaposlenimi in pacienti, ki so bili v stikih z okuženim, se izvajajo testiranja. Rezultati testiranj bodo znani najpozneje v sredo.

Da bi kar se da omejili širjenje virusa med zdravstvenimi delavci in v zdravstvenih ustanovah nasploh, po besedah Jereba razmišljajo, da bi določene skupine v zdravstvu presejalno testirali. Opozoril je, da obstajajo določeni profili v zdravstvu, kjer je manj kot 10 posameznikov in je njih treba posebej varovat. Ni pa za nekritično testiranje, saj lahko zaradi lažnega občutka varnosti ob morebitnem negativnem testu, če je ta izveden prezgodaj po okužbi, naredi veliko škode.

Jereb je tudi povedal, da so v bolnišnicah trenutno polne postelje z bolniki s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Zato iz domov za starejše več ne bodo mogli sprejemati oskrbovancev, pri katerih bi potrdili okužbo, če za sprejem ne bo medicnskih razlogov, torej če ne bodo bolni.

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

-------------------------------------------------------------------

Ljubljana 100 1779 698 0,237

Maribor 6 412 130 0,116

Kranj 38 326 173 0,305

Domžale 25 217 121 0,332

Šmarje pri Jelšah 209 12 0,117

Celje 7 205 70 0,141

Škofja Loka 19 161 114 0,491

Ljutomer 2 159 15 0,133

Kamnik 14 156 68 0,228

Novo mesto 18 151 88 0,236

Velenje 15 139 66 0,197

Rogaška Slatina 130 24 0,216

Slovenska Bistrica 3 126 47 0,183

Jesenice 16 124 80 0,378

Šentjur 5 121 41 0,214

Grosuplje 14 117 76 0,357

Hrastnik 1 117 18 0,197

Škofljica 4 103 64 0,560

Radovljica 24 99 61 0,320

Sevnica 6 96 59 0,335

Vrhnika 7 95 72 0,413

Litija 6 91 35 0,227

Metlika 89 5 0,060

Slovenj Gradec 4 87 30 0,181

Murska Sobota 15 84 49 0,261

Slovenske Konjice 2 83 35 0,233

Ilirska Bistrica 3 80 21 0,158

Tržič 8 77 41 0,275

Črna na Koroškem 1 75 28 0,853

Dravograd 2 75 20 0,226

Krško 4 75 45 0,172

Trbovlje 9 75 32 0,200

Ravne na Koroškem 1 74 26 0,230

Koper 7 73 20 0,038

Pivka 4 73 10 0,162

Žalec 3 69 24 0,112

Postojna 4 67 19 0,116

Medvode 10 66 26 0,156

Zagorje ob Savi 7 65 34 0,207

Ivančna Gorica 3 64 45 0,267

Šentjernej 14 64 58 0,810

Trebnje 5 64 27 0,207

Prevalje 5 63 40 0,587

Brezovica 6 62 23 0,184

Nova Gorica 9 62 23 0,072

Ajdovščina 10 60 32 0,165

Zreče 3 60 28 0,430

Ptuj 5 58 31 0,132

Hoče - Slivnica 1 57 39 0,329

Braslovče 2 51 11 0,197

Lendava 49 6 0,057

Ig 1 46 15 0,198

Šenčur 4 46 20 0,228

Mengeš 13 43 24 0,294

Vojnik 1 43 20 0,226

Beltinci 2 41 33 0,408

Logatec 3 41 27 0,190

Log - Dragomer 41 14 0,383

Tolmin 2 41 28 0,254

Črnomelj 3 40 16 0,112

Mežica 2 40 26 0,731

Ribnica 6 39 13 0,137

Horjul 4 38 6 0,198

Velike Lašče 1 38 5 0,114

Bled 4 37 24 0,306

Laško 4 37 23 0,177

Brežice 11 36 17 0,070

Idrija 2 36 22 0,186

Cerklje na Gorenjskem 5 35 25 0,324

Lukovica 2 35 10 0,170

Starše 1 35 19 0,474

Vipava 1 34 7 0,124

Kočevje 2 33 9 0,057

Piran 33 10 0,057

Lenart 32 6 0,071

Vodice 1 32 10 0,201

Cerknica 2 31 5 0,043

Hajdina 31 19 0,494

Rogatec 1 31 8 0,259

Železniki 8 31 25 0,373

Šoštanj 3 30 16 0,183

Komenda 3 29 15 0,236

Moravče 3 29 21 0,386

Naklo 1 29 14 0,259

Gorenja vas - Poljane 4 28 22 0,291

Dobrova - Polhov Gradec 2 27 14 0,181

Lovrenc na Pohorju 27 11 0,370

Prebold 26 10 0,195

Ruše 3 26 7 0,099

Tišina 4 26 12 0,302

Oplotnica 2 25 14 0,339

Preddvor 3 25 13 0,352

Selnica ob Dravi 25 18 0,402

Šentilj 2 25 7 0,083

Šmartno pri Litiji 1 25 17 0,302

Trzin 3 25 16 0,408

Borovnica 1 24 16 0,352

Mozirje 2 23 11 0,266

Ormož 4 23 9 0,075

Puconci 2 23 7 0,119

Sežana 23 11 0,081

Markovci 1 21 7 0,175

Črenšovci 2 20 8 0,202

Divača 3 20 7 0,167

Kranjska Gora 4 20 12 0,231

Poljčane 1 20 13 0,292

Žirovnica 3 20 8 0,182

Bohinj 3 19 14 0,274

Dol pri Ljubljani 2 19 11 0,175

Gornja Radgona 1 19 2 0,024

Miklavž na Dravskem polju 1 19 7 0,103

Pesnica 19 5 0,068

Rače - Fram 2 19 4 0,054

Sodražica 4 19 10 0,456

Izola 1 18 8 0,049

Semič 18 6 0,156

Duplek 1 17 4 0,058

Majšperk 1 17 8 0,197

Vitanje 17 7 0,310

Dolenjske Toplice 3 16 10 0,284

Gorišnica 1 16 14 0,342

Vransko 2 16 10 0,382

Gorje 1 15 4 0,145

Kungota 15 6 0,127

Ljubno 2 15 7 0,275

Polzela 15 3 0,048

Rečica ob Savinji 15 8 0,343

Škocjan 3 15 12 0,361

Turnišče 15 4 0,126

Videm 15 8 0,143

Žiri 5 15 11 0,224

Žužemberk 3 15 10 0,215

Radlje ob Dravi 3 14 9 0,146

Sveta Ana 14

Šmarješke Toplice 1 14 6 0,176

Tabor 14

Vuzenica 14 1 0,038

Cerkno 2 13 9 0,197

Mirna Peč 2 13 7 0,234

Moravske Toplice 1 13 8 0,137

Odranci 5 13 8 0,487

Kidričevo 1 12 5 0,077

Mokronog - Trebelno 4 12 8 0,260

Radeče 2 12 9 0,216

Sveti Jurij ob Ščavnici 12 9 0,323

Šempeter - Vrtojba 3 12 8 0,128

Šentrupert 1 12 3 0,101

Štore 1 12 4 0,087

Hrpelje - Kozina 11 1 0,022

Muta 11 4 0,117

Komen 10 7 0,197

Kostanjevica na Krki 2 10 6 0,245

Loška dolina 1 10 5 0,132

Mislinja 3 10 6 0,132

Makole 9 7 0,346

Nazarje 9 6 0,230

Podčetrtek 9

Podvelka 9 4 0,171

Dobrepolje 1 8 4 0,104

Dornava 8

Radenci 8 2 0,039

Renče - Vogrsko 1 8 4 0,092

Bovec 7 4 0,130

Destrnik 7 3 0,115

Dobrna 7 1 0,045

Kozje 7 2 0,066

Veržej 7

Apače 1 6 3 0,085

Bistrica ob Sotli 6 2 0,150

Križevci 6 2 0,056

Miren - Kostanjevica 6 3 0,060

Središče ob Dravi 2 6 5 0,256

Straža 2 6 5 0,128

Šmartno ob Paki 6 2 0,061

Ankaran 5 2 0,062

Benedikt 5

Bloke 5

Cerkvenjak 5

Cirkulane 5 1 0,042

Mirna 1 5 1 0,038

Podlehnik 1 5 3 0,168

Rogašovci 1 5 4 0,130

Sv. Trojica v Sl. goricah 5 2 0,096

Šalovci 5 4 0,289

Velika Polana 5 1 0,071

Cankova 4 2 0,116

Dobrovnik 4

Grad 1 4 2 0,097

Kuzma 1 4 1 0,064

Razkrižje 4 3 0,236

Žetale 4 1 0,077

Juršinci 2 3 3 0,127

Kobarid 2 3 2 0,049

Kobilje 3

Ribnica na Pohorju 3

Sveti Tomaž 3 2 0,100

Trnovska vas 1 3 1 0,074

Brda 2

Dobje 2 1 0,104

Gornji Grad 2 2 0,080

Kanal ob Soči 2

Luče 2 2 0,138

Zavrč 2

Gornji Petrovci 1

Jezersko 1 1 0,157

Kostel 1

Sv. Andraž v Sl. goricah 1 1 0,084

tuji državljani 2 120 47

------------------------------------------------------------------

SKUPAJ 707 9938 4246

B. B. / STA

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 3h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni Franci D Dajte že enkrat mir, ne plašit narod! 3h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni Franci D Le zakajje treba testirno palčko porinit skoz do pinealne žleze,če mi lahko kdo razloži? 29m nazaj Oceni True Truic Franci D, nič panike...Tika-taka, Tika-taka....Lp Preglej samo prijavljene komentatorje