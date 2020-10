Karantene za košarkarje je konec; v ponedeljek Zadar, v sredo Igokea

14.10.2020 | 12:25

Foto: KK Krka

Košarkarji Krke po 10-dnevni karanteni spet začenja s treningi. Krkaši so se v karanteni znašli po tekmi 1. kroga Lige ABA s Cedevito Olimpije. Ljubljančani so imeli v svoji vrsti košarkarja s pozitivnim testom na koronavirus. V skladu z navodili pristojnih oblasti in NIJZ je Krkina ekipa preživela 10 dni v karanteni.

"Smo v situaciji, s katero se v svoji karieri še nisem srečal. Stanje je negotovo, pred nami pa dve zahtevni tekmi, razpored nam ne gre na roko," poudari trener Vladimir Anzulović.

Krko v ponedeljek, 19.oktobra, ob 18. uri čaka gostovanje v Zadru (to bo tekma 3. kroga Lige ABA), v sredo, 21. oktobra, pa domača tekma proti Igokei (ob 17. uri, tekma 2. kroga Lige ABA).

"Pred karanteno smo bili v zelo dobrem stanju. V teh desetih dneh smo delali, kar smo v skladu s pravili lahko. Na tem mestu vse pohvale Mateju Glihi za vse, kar je naredil, da je poskrbel za košarkarje v teh dneh," pravi Anzulović.

Tekme Krke ekipe v oktobru:

19.10. Zadar - Krka (18.00)

21.10. Krka - Igokea (17.00)

26.10. Krka - Cibona (21.00)

28.10. Krka - Rogaška (19.00)

31.10. Hopsi - Krka (19.00)

B. B.