Brezplačno brezžično omrežje odslej tudi na javnih mestih v Črnomlju

14.10.2020 | 18:20

Foto: spletna stran Občine Črnomelj

Črnomelj - Občina Črnomelj je na podlagi uspešne prijave na prvi poziv Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih v sklopu projekta WiFi4EU prejela 15.000 evrov. Uporaba brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU bo občanom in vsem ostalim obiskovalcem omogočala brezplačni širokopasovni internetni dostop na posameznih lokacijah v mestu Črnomelj, so sporočili z občine.

Dostop do brezplačnega interneta je omogočen: na odprtih javnih površinah v starem mestnem jedru Črnomlja pri Črnomaljskem gradu (parkirišče ob gradu, površine med banko in Komendo), Petrov trg, Ulica Mirana Jarca, Trg pri cerkvi Sv. Duha, Atrij Črnomaljskega gradu in Zakladnica mesta Črnomelj, Parkirišče pri Gasilskem domu Črnomelj in prireditveni oz. večnamenski prostor pod lipami pri Gričku.

»WiFi točke smo uredili na lokacijah, kjer je osnovna infrastruktura (internetni dostop z ustrezno hitrostjo 30Mm in urejeno naročniško razmerje s posameznim operaterjem) to dopuščala v skladu z navodili Evropske komisije,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Evropska komisija želi s programom WiFi4EU državljanom in obiskovalcem povsod v Evropi omogočiti brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč javnega življenja. »Omrežje bo popolnoma aktivno predvidoma v začetku naslednjega meseca, po pregledu Evropske komisije in bo na vseh lokacijah ustrezno označeno. Namestitev opreme in omrežja WIFI4EU izvaja podjetje Telekom Slovenije,« so še navedli.

R. N.