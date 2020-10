V dimniku stanovanjske hiše zagorele saje

14.10.2020 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 6.51 so v kraju Podulce, občina Krško, v dimniku stanovanjske hiše zagorele saje. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Raka, ki so ugotovili, da so saje že pogorele. Preventivno so pregledali kaminsko peč, dimno tuljavo in okolico dimnika s termovizijsko kamero. Obveščena je bila dimnikarska služba, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorelo kombinirano vozilo

Dodali so še, da je ob 14.18 v Vrbini, občina Krško, zagorelo kombinirano vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar pogasili, odklopili akumulator na vozilu in ga pregledali s termo kamero.

R. N.