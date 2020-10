Prve okužbe tudi v DSO Brežice

Brežice - Ob torkovem državnem rekordu v številu okužb s koronavirusom, je bila rekordna številka okužb zabeležena tudi v brežiški občini, potrdili so jih enajst. Med njimi so prve okužbe potrdili v Domu starejših občanov (DSO) v Brežicah. Darja Cizelj, direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (DUO), pod čigar okrilje sodi brežiški dom, je povedala, da je okužena ena zaposlena in trije stanovalci. Takoj so začeli s testiranjem tistih, ki so bili z okuženimi v stiku, rezultate pričakujejo danes.

Prav tako pa imajo okužbo tudi na posebni enoti v DUO Impoljca, pozitivna je zaposlena in stanovalka. Rezultati prvega testiranja vseh, ki so bili z njima v stiku, so negativni.

V obeh enotah DUO, v Brežicah in na Impoljci, so uvedli vse zaščitne ukrepe, domova pa sta do nadaljnjega zaprta za obiskovalce, tudi izhodi niso dovoljeni. Enak preventivni ukrep velja tudi v Domu starejših v Sevnici, ki tudi sodi pod okrilje DUO Impoljca, pa tudi Dom starejših občanov v Krškem je za obiskovalce zaprt. Informacije, kako so možni stiki svojcev s stanovalci, so na njihovih spletnih straneh, ali jih svojci dobijo po telefonu.

