Šola na daljavo, sedem statističnih regij na rdečem seznamu

15.10.2020 | 08:15

Ljubljana - Ob poslabšanju epidemiološke slike je sinoči vlada sprejela nekatere dodatne omejitvene ukrepe. Od ponedeljka se bodo učenci od 5. razreda in srednješolci šolali na daljavo. Za sedem regij pa je vlada s petkom začasno prepovedala zbiranje več kot 10 oseb in omejila prehajanje med regijami. Štirje pristojni ministri bodo danes podrobneje predstavili ukrepe proti epidemiji.

Kot je pojasnil predsednik vlade Janez Janša, se trenutno sedem od 12 statističnih regij po številu okužb glede na 14-dnevno pojavnostjo na 100.000 prebivalcev uvršča na rdeči seznam, ostalih pet regij pa na oranžnega. Na rdečem seznamu so Osrednjeslovenska, Gorenjska, Koroška, Zasavska, Posavska, Savinjska in Jugovzhodna Slovenija. Vlada je sprejela nekatere ukrepe, ki bodo veljali po celotni državi.

Vlada je tudi visokošolskim zavodom in univerzam priporočila, naj na daljavo organizirajo čim več pedagoškega procesa. O ukrepu bodo po Janševih besedah znova odločali po jesenskih počitnicah.

Kot že zapisano, bo v regijah, ki se uvrščajo na rdeči seznam, bo od petka začasno prepovedano vsakršno zbiranje več kot 10 oseb, omejene bodo storitvene dejavnosti in nekatere športne aktivnosti. Omejeno bo tudi prehajanje med regijami, v odloku določene izjeme bodo enake, kot so bile spomladi pri prehodih med občinami. Nošenje zaščitnih mask bo obvezno tudi na prostem, razen ob predpisanih izjemah.

Na včerajšnji seji se je vlada odločila tudi za aktiviranje rezerv v zdravstvenem sistemu. Odredba, ki je že začela veljati, zaenkrat prekinja izvajanje nekaterih preventivnih dejavnosti. V bolnišnicah pa je ukinjanje oziroma prelaganje nenujnih storitev prepuščeno izvajalcem in je odvisno od tega, koliko kapacitet potrebujejo za obravnavo bolnikov s covidom-19.

V peti sklop protikoronskih ukrepov, ki jih bodo danes obravnavali poslanci, je vlada vnesla tudi možnost podaljšanja turističnih bonov v prihodnje koledarsko leto.

Dodano ob 10.20:

Pouk na daljavo se bo v ponedeljek kot kaže začel za učence od 6. do 9. razreda, učenci od 1. do vključno 5. razreda pa ga bodo imeli v šoli. Tako namreč piše v dopisu, ki so ga šole včeraj prejele iz Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na ministrstvu za šolstvo.

M. Ž., STA

