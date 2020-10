Tatovi ne počivajo,

15.10.2020 | 14:30

Foto: arhiv DL

V Martinji vasi na območju PP Trebnje je včeraj med 14. in 17.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore ter našel in odnesel zlat nakit.

V Cerovcu pri Črešnjevcu je med nedeljo in sredo nekdo skozi okno vlomil v zidanico ter ukradel kosilnico in motorno žago.

Zasegli so mu avto

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa v Birčni vasi ustavili 56-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,24 miligramov alkohola. Renault laguna so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pridžali so ga

Danes ponoči so policisti novomeški prometni policisti v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 51-letniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligramov alkohola, so odpeljali v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli 12 tujcev

Policisti PU Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Velike vasi pri Krškem (PP Krško), Brezine (PP Brežice), Vratnega (PP Šentjernej) in Novega mesta izsledili in prijeli 12 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s štirimi državljani Bangladeša, štirimi državljani Afganistana, tremi državljani Egipta in državljanom Maroka še niso zaključeni.

Skrita med tovorom

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo pri kontroli tovornega vozila slovenskih registrskih oznak odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.