Slikarska razstava To ni - to je Ulle Žibert

15.10.2020 | 15:00

Eno od del Ulle Žibert (Vir: spletna stran Galerije Simulaker)

Novo mesto - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli slikarsko razstavo To ni - to je trboveljske kiparke Ulle Žibert. Razstavo so pripravili v okviru galerijskega razpisa za predstavitev mladih umetnikov Prva priložnost 2020. Na ogled naj bi bila do 7. novembra.

Umetnica svoj slikarski niz To ni - to je snuje več let, ga razvija in postopno spreminja. Začetna dela tega niza so naslikana mimetično, novejša pa so za razliko bolj ploskovita in izčiščena, je ob razstavi zapisal kurator Adrijan Praznik.

Njena motivika je sicer globoko zasidrana v vsakdanu, ki s popačenim senčenjem dobi še skrit pomen. V na videz običajnih prizorih pa vznikne tematika, ki jo je me drugim moč povezati s feminizmom in spremembami, ki jih prinaša tehnološki razvoj, je dodal.

Žibertova "spretno aktivira in poveže različne pristope na slikarskem nosilcu. Njena dela so tako na zagonetnem presečišču, kjer se srečajo likovnost, konceptualni pristop in bogat nabor ikonografije ter referenc," je še zapisal Praznik.

Ulla Žibert se je leta 1988 rodila v Trbovljah. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je leta 2015 diplomirala iz kiparstva. Med študijem bila Zoisova štipendistka, leta 2007 je prejela nagrado za posebne dosežke za nadarjene študente. Po študiju je sodelovala v umetniškem kolektivu ENEOR, leta 2017 se je predstavila na 52. mednarodnem Ex-temporu Piran in tam za delo Naše virtualno prejela prvo nagrado. Svoja dela predstavlja na skupinskih razstavah, samostojno se je v galeriji TIR Mostovna prvič predstavila lani.

Po podatkih galerije Simulaker se je na njihov razpis Prva priložnost 2020 prijalo 37 umetnikov.

STA