Včeraj dosegli nov rekord: 745 pozitivnih primerov, 21 v Novem mestu

15.10.2020 | 11:40

Ljubljana - Ob včeraj opravljenih 5287 testov na novi koronavirus jih je bilo pozitivnih rekordnih 745, kar je 14,09 odstotka. En okuženi z novim koronavirusom je umrl. Po podatkih covid-sledilnika se v bolnišnici zdravi 221 ljudi, na intenzivni negi jih je 40.

Največ novih okuženih je bilo v Ljubljani 119, sledijo Kranj z 34, Domžale z 25, Maribor z 24 in Novo mesto z 21-imi.

Sicer pa je bilo v občinah na našem koncu Slovenije včeraj 14 pozitivnih v Sevnici, 13 v Krškem, 8 v Ivančni Gorici, 7 v Trebnjem, 6 v Sodražici, po 5 v Ribnici, Črnomlju in Metliki, po 4 v Mokronog-Trebelnem in Semiču, po 3 v Kočevju in Velikih Laščah, po 2 v Žužemberku, Mirni Peči in Šmarjeških Toplicah, po eden pa v Brežicah, Škocjanu in Kostanjevici na Krki.

M. Ž.