V rdečih regijah splošna prepoved zbiranj, gostinski lokali zaprti, maska obvezna tudi na prostem

15.10.2020 | 14:20

Ljubljana - Od polnoči se po vsej Sloveniji omejuje zbiranje na 10 ljudi, v t.i. rdečih regijah (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija, Koroška, Zasavska, Savinjska in Posavska) pa je zbiranje popolnoma prepovedano, torej velja splošna prepoved prireditev, shodov, porok, druženj, vključno z verskimi obredi ne glede na že predhodno pridobljeno pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Izjeme so posamične prireditve oz. enkratni dogodki, ki že imajo predhodno pozitivno mnenje NIJZ, na pa tiste prireditve, ki imajo pozitivno mnenje NIJZ za obdobje, na primer kinematografi, je na novinarski konferenci povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Med napovedanimi ukrepi v rdečih regijah je obvezna uporaba maske tudi na prostem, ki pa ne potrebna zgolj ob individualni športni dejavnosti na prostem.

Odlok omejuje druženja povsod, tako v javnih kot zasebnih prostorih, kar pa, kot je dejal minister, ne pomeni, da bo policija vdirala v stanovanja. Policija bo tako prišla na zasebna druženja, ko jih bodo poklicali zdravstveni inšpektorji, ti pa večinoma pridejo po prijavi občana.

Izjeme pri prehodih enake kot spomladi

Prebivalcem iz rdečih regij je prepovedan prehod v druge regije, so pa seveda določene izjeme, kot so prihod in odhod na delo, izvajanje kmetijske dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev in bolnišnic.

Iz rdeče v oranžno regijo lahko posameznik preide tudi, če je lastnik nepremičnine v oranžni regiji. Poleg tega je med izjemami tudi tranzit v drugo državo, torej lahko posameznik potuje skozi rdeče regije do meje s sosednjimi državami. Tisti, ki imajo do danes že rezerviran dopust, bodo tudi lahko prehajali rdeče regije, to pa velja za vse turistične rezervacije, ne glede na to, če se plačajo z boni. Kljub temu pa minister Hojs poziva vse, ki lahko prestavijo ali odpovedo turistično rezervacijo, naj to zaradi epidemiološke situacije v državi tudi storijo.

Prebivalci, ki živijo v oranžnih regijah, prepovedi nimajo in tako lahko prehajajo tudi v rdečo regijo, a jim Hojs te premike vseeno odsvetuje.

Prehajanje je prepovedano tudi med samimi rdečimi regijami, za uveljavljanje izjem pa bo bodo potrebna dokazila, tako kot je to veljalo spomladi za prehajanje mej občin. Prehode bo nadzorovala policija, nadzor pa bo naključen. Tako bodo na cestah in avtocestah naključno ustavljali vozila in pregledovali dokumente. Načrtovano je, da bodo v petek samo izdajali opozorila, nato pa tudi kazni, ki so predvidene v zakonu o nalezljivih boleznih in znašajo za posameznika od 200 do več tisoč evrov.

Če potujete iz rdeče regije v tujino, je prehod ostalih regij dovoljen.

V rdečih regijah zaprti gostinski lokali

V rdečih regijah bodo od jutri zaprta gostišča, restavracije, gostilne, slaščičarne in bari ter fitnes centri, v frizerskih in kozmetičnih salonih pa bo lahko le ena stranka, je napovedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Izjema bodo gostinske dejavnosti v nastanitvenih objektih, ki bodo lahko postregli gostom za mizami, a le tistim, ki tam prenočujejo, pri tem pa bodo morali zagotavljati medosebno razdaljo več kot 1,5 metra, če niso iz istega gospodinjstva. Dovoljena pa bo priprava in dostava ter osebni prevzem hrane in pijače.

V rumenih regijah bo omejeno število ljudi v fitnes centrih ter v frizerskih ter kozmetičnih salonih, in sicer bo lahko en oseba na 20 kvadratnih metrov.

V ponedeljek šola na daljavo

Od ponedeljka dalje se bodo učenci od 6. razreda in srednješolci šolali na daljavo, od 1. do vključno 5. razreda pa se izobražujejo v šoli, vrtci bodo odprti.

Po besedah šolske ministrice Simone Kustec bo na daljavo potekal tudi pouk v glasbenih šolah, normalno pa bodo delovali zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovne šole s prilagojenim programov. V domovih za učence s posebnimi potrebami bo vzgojni program potekal v domu, odprti ostajajo dijaški in študentski domovi.

Prav tako se do konca meseca ne bodo izvajale popoldanske aktivnosti in obšolske aktivnosti učencev v šolskih prostorih. Nove omejitve, ki jih je sprejela vlada, pa ne bodo vplivale na opravljanje športne dejavnosti v Sloveniji za registrirane športnike. Za tekmovalce »vse ostaja tako, kot do zdaj, ob upoštevanju smernic Nacionalnega inštituta za javno zdravje,« je pojasnila ministrica.

Izobraževalni proces v visokošolskih zavodih poteka v skladu z avtonomno presojo univerz in njihovih članic.

