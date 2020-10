Zaradi epidemije gasilci dezinficirali športno dvorano

15.10.2020 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: L. M.)

Danes popoldne ob 13.13 so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo javnih površin na območju športne dvorane v Sevnici.

Zaletela sta se, eno osebo so oskrbeli na kraju

Danes ob 15.23 sta se v Črmošnjicah pri Stopičah v občini Novo mesto zaleteli osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, usmerjali promet do prihoda policistov, odstranili vozila iz cestišča, pomagali avtovleki ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so eno osebo oskrbeli na kraju. Obveščene so bile pristojne službe.

Drevo na cestišče

Danes popoldne ob 15.07 je na cesti v bližini naselja Otočec v občini Novo mesto padlo drevo na cestišče. Dežurni delavec cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

Ob 17.32 je na cesti Novo mesto—Metlika v bližini Vahte v občini Novo mesto padlo drevo na cestišče. Dežurni delavec cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

Zakaj ni bilo elektrike

Popoldne ob 14.38 so bili zaradi okvare na DV Kapele v občini Brežice brez oskrbe z električno energijo odjemalci na območju Kapel in nekaterih okoliških naselij. Delavci Elektra Celje so napako tekom popoldneva odpravili.

L. M.