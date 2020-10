V DSO Brežice že 19 okužb, na Impoljci vsi testi negativni

15.10.2020 | 19:00

DSO Brežice (Foto: FB)

Brežice - Zjutraj smo poročali o štirih okužbah na splošnem oddelku brežiškega Doma starejših občanov (DSO), pri eni zaposleni in treh stanovalcih, rezultati testiranja, ki so ga naknadno opravili pri 87 stanovalcih in zaposlenih, ki so bili v stiku z okuženimi, pa so pokazali, da je okuženih še enajst stanovalcev in pet zaposlenih, enajst zaposlenih je zaradi stikov z okuženimi v samoizolaciji, je povedala direktorica Darja Cizelj.

Zaradi pomanjkanja kadra so takoj prešli na 12-urni delovnik, nekaj zaposlenih se bo v naslednjih dneh vrnilo na delo, tako Cizljeva upa, da bodo zaenkrat zmogli premagati kadrovsko stisko.

V domu izvajajo vse potrebne zaščitne ukrepe, postavljajo t.i. rdečo cono, kamor bodo preselili 11 okuženih stanovalcev, dva sta bila premeščena v brežiško bolnišnico, vendar ne potrebujeta zdravljenja, eno stanovalko pa so zaradi poslabšanja splošnega zdravstvenega stanja prepeljali v novomeško bolnišnico, kjer so ugotovili poleg pridruženih bolezni tudi okužbo s koronavirusom.

Danes so vzeli brise še vsem preostalim 69 stanovalcem od 156-ih in vsem preostalim zaposlenim, ki jih je sicer 82. Rezultate pričakujejo jutri dopoldne.

DUO Impoljca: ena stanovalka okužena

V Domu upokojencev in oskrbovancev (DUO) Impoljca so v nedeljo potrdili okužbo pri eni zaposleni na negovalnem oddelku in eni stanovalki. Rezultati prvega testiranja vseh, ki so bili z okuženima v stiku, so bili negativni. Cizljeva upa, da so vsaj tam širjenje okužbe – tako kot že dvakrat prej – uspeli ustaviti.

J. Koršič