Voznik po trčenju s tovornjakom umrl

16.10.2020 | 07:00

Včeraj ob 20.42 sta na cesti med Dvorom in Žužemberkom trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Žužemberk so s tehničnim posegom iz osebnega vozila rešili eno osebo, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanemu vozniku osebnega vozila na kraju nudili pomoč, vendar je zaradi poškodb umrl. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče, razsvetljevali kraj nesreče ter umaknili vozili s cestišča. Zaradi nesreče je bila cesta zaprta več ur. Gasilci PGD Dvor so preusmerjali promet.

Zapeljal s ceste

Sinoči ob 18.48 je v naselju Avguštine, občina Kostanjevica na Krki, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se pri tem prevrnilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator, izvlekli vozilo nazaj na vozišče in postavili na kolesa ter nevtralizirali po vozišču razlite motorne tekočine. V nesreči poškodovano osebo so na kraju oskrbeli in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo reševalci NMP Krško.

Gorel zabojnik

Ob 21.25 je na Vorančevi ulici v Novem mestu gorel komunalni zabojnik za odpadni papir in embalažo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar. Ogenj je zabojnik popolnoma uničil.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek 16. 10. 2020:

- od 8:00 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIVOGLAVICE 1999;

- od 10:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK 1981;

- od 12:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek 16. 10. 2020 od 6:30 do 7:30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KETTEJEVA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v petek 16. 10. 2020:

- od 8:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 9:00 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v petek 16. 10. 2020:

- od 8:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUŽA na izvodu VAS;

- od 8:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRESKA.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije v petek 16. 10. 2020 med 8:00 in 14:00, na območju transformatorske postaje TP Škrljevo.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes 16.10.2020, zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje: TP Pristava veliki Podlog, TP Kalce Naklo, TP Farma prašičev Pristava med 9:00 in 11:00 uro.

Na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje: TP Brezina in TP Gornji Šentlenart bo dobava prekinjena v času med 7:00 in 8:00 uro ter med 14:00 in 15:00 uro.