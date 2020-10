Prijeli 18-letnika, ki ga sumijo vsaj treh nedavnih vlomov

16.10.2020 | 09:20

Ilustrativna fotografija (Foto: B. B., arhiv DL)

Policisti PP Novo mesto so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine odvzeli prostost 18-letnemu osumljencu iz Novega mesta. Med policijsko preiskavo so ugotovili, da je osumljenec v noči na 4. oktober skozi vrata vlomil v gostinski lokal v Novem mestu in ukradel denar, več ključev in tobačne izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3500 evrov škode.

Policisti so ugotovili, da je osumljenec oktobra vlomil tudi v gostinski lokal na Ragovski ulici v Novem mestu, kjer je povzročil za okoli 2000 evrov škode, septembra pa v prodajalno v Novem mestu, kjer je z vlomom in tatvino povzročil za 1200 evrov škode.

Okoliščine še preverjajo in ga bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj velike tatine.

Vlomi in tatvine

V Velikih Brusnicah je v noči na 15. oktober nekdo skozi pritlično okno vlomil v poslovni prostor. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, nastala je le premoženjska škoda povzročena z vlomom.

V noči na 15. oktober je na Bajčevi ulici v Novem mestu neznanec vlomil v dva osebna avtomobila in odtujil tobačne izdelke in denar.

Na Vorančevi ulici v Novem mestu je v isti noči nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil denar iz denarnice, ki je bila na prednjem sedežu.

Danes pomoči je v Muhaberju nekdo skozi vrata vlomil v delavnico in odtujil električno ročno orodje.

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je ponoči neznanec vlomil v gostinski lokal in odtujil kovance v vrednosti okoli 100 evrov.

B. B.