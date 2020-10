Sergej Drobnič znova v dresu novomeških odbojkarjev

16.10.2020 | 08:40

Sergej Drobnič (Foto: S. V.)

Novo mesto - Dres novomeških odbojkarjev je znova oblekel Sergej Drobnič, 25-letni in 193cm visoki sprejemalec iz Kočevja, ki je novomeške barve branil že v lanski sezoni. Sergej je debitiral že minulo soboto na tekmi med Krko in ACH Volleyem. V Tivoliju je ob porazu Krke prispeval 5 točk.

Ob koncu lanske sezone je imel Sergej nekoliko drugačne načrte. Znova se je želel podati v tujino, toda razmere mu niso bile naklonjene. "Želel sem najti klub v tujini, toda situacija je šla iz slabega še na slabše. Covid je namreč pošteno zaostril razmere. Sčasoma smo skupen jezik našli v Novem mestu. Pogrešal sem tekme in igranje, skratka to, kar mi je najbolj pomembno – da ostanem v stiku z žogo."

V poletnem času je Sergej sam skrbel za fizično pripravo, preko poletja so bili fitnesi odprti, zato je imel dobre pogoje za tovrstno pripravo, sredi avgusta se je pridružil tudi treningom matičnega kluba v Kočevju, občasno pa se je pozneje pridružil tudi krkašem.

Novomeščanom uvod v letošnjo sezono ni šel po načrtih, saj po uvodnih petih krogih še niso uspeli dobiti niti niza. "Ni bilo lepo pogledati na lestvico, iz kroga v krog pa je bilo le še slabše. Ob tem mi je bilo hudo, saj gre za klub, kjer sem že veliko preigral. Odločil sem se, da se priključim in poskusim pomagati, da se izvlečemo iz te situacije, da začnemo z dobrimi predstavami, potem bodo sledile tudi zmage, s katerimi se bomo lahko povzpeli po lestvici. Liga je letos zelo močna. Vse ekipe so se močno okrepile in pripeljale dobre igralce. Ne glede na to bomo skušali iztržiti čim več in izboljšati trenutni položaj," pravi Drobnič.

Sergej je bil član Krke že v lanski sezoni, toda ob povratku je naletel na precej spremenjeno postavo. A, kot pravi, so se s fanti hitro ujeli. "Nekaj časa smo že skupaj. S podajalcem Svitom sva skupaj igrala že lani, zato nekega velikega uigravanja ne bo potrebnega. Skoraj polovica ekipe je nove, toda gre za super fante, delavne in pridne. Zaenkrat smo se dobro ujeli in mislim, da bo šlo le še navzgor."

Krkaše to soboto v Marofu čaka tekma 6. kroga Sportklub prve odbojkarske lige, nasproti pa ji bo stal Salonit Anhovo iz Kanala. Kanalci so letos dobro krenili v sezono in s tremi zmagami zasedajo četrto mesto. "Prikazati želimo najboljšo igro do sedaj. Nasprotnik je na papirju definitivno boljši kot mi, zasluženo so boljše rangirani, zato nas čaka res težko delo, da dobimo kakšno točko. Ciljamo sicer na tri, saj je vedno cilj zmaga, ampak za to se bomo morali resnično potruditi in pokazati dobro igro, kajti ekipa Salonita je bolj izkušena kot mi. Toda je premagljiva in v naših glavah mora to biti cilj."

Tekma proti Salonitu bo potekala brez prisotnosti gledalcev. "Nekako smo si že dali v podzavest, da bo letošnja sezona turbulentna. Vsaj mene osebno niti več ne presenetijo novi odloki. Brez gledalcev bo seveda nekoliko drugače. Podpora s tribun je seveda dobrodošla, toda tekme bo moč spremljati preko televizijskih in spletnih prenosov, zato nam bo tudi to dodatna motivacija za dobro igro.”

Sportklub prva odbojkarska liga, 6. krog:

Krka – Salonit Anhovo

sobota, 17. oktober ob 18:00

športna dvorana Marof

Spletni prenos bo na volju tukaj.

S. V.