Tragična nesreča pri Dvoru: 22-letnik izgubil oblast nad vozilom, ko je nasproti pripeljal tovornjak

16.10.2020 | 09:10

Kot smo že poročali, se je sinoči ob 20.39 na cesti med Dvorom in Žužemberkom zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so policisti PPP Novo mesto opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 22-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Dvora proti Žužemberku. V ovinku je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Vozilo je po trčenju odbilo na cesto, na nasprotno smerno vozišče, kjer je drselo po vozišču in trčilo v tovorno vozilo s pripetim priklopnikom, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 53-letni voznik. 22-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, voznik tovornega vozila in sopotnik sta bila v nesreči lažje poškodovana. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo devet ljudi in sicer štirje vozniki osebnih avtomobilov, voznik tovornega vozila, motorist, dva potnika v osebnem avtomobilu in pešec. V enakem obdobju lanskega leta je v prometnih nesrečah umrlo sedem ljudi.

Pijan na streho

Nekaj pred 19. uro so bili policisti PP Krško obveščeni o prometni nesreči pri Dolšcah. Opravili so ogled in ugotovili, da je 27-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v skalo in se z vozilom prevrnil na streho. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola. O kršitvah bodo policisti seznanili sodišče.

Ni je izučilo

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v Metliki okoli 9. ure ustavili voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršiteljica vozi v času prepovedi vožnje, saj so ji dan pred tem zaradi vožnje pod vplivom alkohola (v litru izdihanega zraka je imela 0,97 miligrama alkohola) začasno odvzeli vozniško dovoljenje. 26-letna voznica je tudi tokrat vozila pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,21 miligrama alkohola. Osebni avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Alkohol da, dokumenti ne

Okoli 14. ure so metliški policisti ustavljali voznika renault lagune. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo, zato so zapeljali za njim in ga ustavili pri Dolah. Ugotovili so, da 26-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,25 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ni pihal, sledilo je ...

Policisti PP Novo mesto so popoldne v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 55-letni kršitelj je opravljanje preizkusa odklonil, zato so ga pridržali in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Mladoletnik za volanom

Okoli 21. ure so policisti PP Krško v Krškem ustavili mladoletnika, ki je vozil osebni avtomobil. Kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Državljani Bangladeša v Veliki vasi

Policisti PP Krško so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Velike vasi pri Krškem izsledili in prijeli tri državljane Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Pakistanca v tovornjaku

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo pri kontroli tovornega vozila bosanskih registrskih oznak odkrili dva državljana Pakistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Pri Kočevski Reki 17 tujcev

V minulih 24 urah so policisti Policijske uprave Ljubljana med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Borovca pri Kočevski Reki izsledili in prijeli 17 tujcev (drž. Pakistana, Bangladeša in Afganistana), ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki policistov s tujci še niso zaključeni.

B. B.