Kdo so prejemniki jubilejnih 50. Krkinih nagrad?

16.10.2020 | 10:45

Fotografija je simbolična (Foto: arhiv družbe Krka)

Dr. Janja Mirtič Fakulteta za farmacijo Ljubljana

Dr. Miha Drev, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana

Dr. Miha Virant, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana

Dr. Andraž Lamut, Fakulteta za farmacijo Ljubljana

Dr. Andreja Radman Kastelic, Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb

Novo mesto - V novomeški družbi Krka so danes preko spleta razglasili imena mladih raziskovalcev – prejemnikov jubilejnih 50. Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Kot so dejali v Krki, je bil odziv na letošnji razpis izjemen, saj se je prijavilo 93 študentov do- in podiplomskega študija. Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad je študentom, ki so s kakovostjo in rezultati dokazali odličnost svojega raziskovalnega dela, podelil pet velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo, to so prejeli dr. Janja Mirtič, dr. Andreja Radman Kastelic, dr. Andraž Lamut, dr. Miha Drev in dr. Miha Virant.

Ti so svoje raziskovalne izsledke predstavili na 30. simpoziju, ki je tokrat potekal prek spleta, s predstavitvijo pa so se jim pridružili še trije prejemniki Krkine nagrade, in sicer dr. Tine Tesovnik, dr. Bojan Papić in Kristjan Skok, ki so v svojih nalogah pokazali visoko raven znanja na svojem področju raziskovanja. Predstavitve, ki so jih posneli na Univerzi v Ljubljani in na nekaterih fakultetah, je tudi tokrat vodil član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad, prof. dr. Franc Vrečer.

Podelili so še 25 Krkinih nagrad in 17 posebnih pohval za raziskovalno nalogo, študentom, ki so sodelovali na razpisu, pa tudi 46 Krkinih priznanj. Med prejemniki je 11 doktorjev znanosti. V pol stoletja so v novomeškem farmacevtu podelili že 2911 Krkinih nagrad.

V nagovoru ob razglasitvi je predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič poudaril, da imajo danes v Krki tudi zaradi Krkinih nagrad in sodelovanja z akademiki, priznanimi znanstveniki ter številnimi strokovnjaki izkušene, dinamične in inovativne ljudi. Kot farmacevtska družba, se namreč zavedajo, da sta za napredek ključna znanje in inovativnost, je izpostavil in dodal, da za rast podjetja v njihovih timih potrebujejo vrhunske multidisciplinarne strokovnjake. »Zato s ciljem, da bi prišli v stik z najboljšimi, mlade talentirane raziskovalce s Krkinimi nagradami privabljamo že 50 let.«

Visoka raven znanja

Dijaki in študenti so se letos odzvali ne le z rekordnim številom, temveč tudi raznovrstnostjo nalog. Njihova kakovost, kljub temu da so jih izdelali v drugačnih, precej težjih pogojih kot običajno, odraža visoko raven, so sporočili iz Krke.

»Znanost in tehnologija sta nam poleg boljšega življenja in številnih priložnosti prinesla tudi vrsto dilem, vprašanj in novih problemov, ki jih moramo rešiti. Rešitve je možno poiskati samo z več znanosti, več in bolj poglobljenimi raziskavami, več in bolj usmerjenim razvojem, več in bolj ustvarjalnim delovanjem. Krkini nagrajenci bodo gotovo uspešno reševali prihajajoče izzive,« je v zborniku povzetkov raziskovalnih nalog, izdanem ob 50. podelitvi Krkinih nagrad, zapisal dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad.

Skupno je letos na obeh razpisih – za srednješolske ter do- in podiplomske raziskovalne naloge - sodelovalo 192 dijakov in študentov, ki so pripravili kar 151 raziskovalnih nalog. Z 61 srednješolskimi raziskovalnimi nalogami je sodelovalo 99 dijakov iz 16 slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol.

M. Ž.