Ko spregovorijo nekdanji zaposleni: Sadike smreke sežigali, hrastove pa ukradli

16.10.2020 | 11:15

Miha Klančar svojimu nekdanjemu delodajalcu očita hude nepravilnosti (Foto: M. L. S.)

»Druge možnosti nimam. Na ta način jih želim prisiliti, da mi vrnejo denar,« pravi Miha Klančar iz Močvirja iz občine Škocjan o razlogu, da se je javno izpostavil in spregovoril ne le o kratenju svojih pravic iz delovnega razmerja, ampak tudi o drugih domnevnih nepravilnostih svoje donedavne delodajalke Katje Luzar in njenega zunajzakonskega partnerja Muamerja Murtića s Pogorelca v občini Dolenjske Toplice.

»Kar zadeva plače, neizplačane potne stroške in ostalo, sem zadeve predal odvetnici,« pravi Miha, ki je bil pri Luzarjevi zaposlen letošnjega julija. Z odvetnico sta Luzarjevi že poslala dopis, a je Luzarjeva, kot pove Miha, na vse odgovorila z ne: ne za plače, ne za potne stroške in ne tudi za posojen denar. Miha naj bi namreč 13. januarja letos Muamerju Murtiću posodil 6000 evrov. »Dogovorjeno je bilo za dva dni in 200 evrov obresti, a mi denarja ni vrnil,« pravi Miha, ki je zato za Katjo Luzar in Muamerja Murtića podal tudi ovadbo na policiji v Dolenjskih Toplicah.

ZAČELO SE JE LEPO

Miha se je pred približno tremi leti in pol zaposlil kot sekač pri Katji Luzar, s. p., Gozdarske storitve iz Podturna pri Dolenjskih Toplicah. »Najprej sem imel pogodbo za dvakrat po tri mesece, potem pa za stalno,« pravi. Sprva je bilo vse v redu. »Bili smo zelo dobri prijatelji,« pojasni Miha. Kadar sta šla Murtić in Luzarjeva z družino na dopust, sta ga prosila, da v času njune odsotnosti vodi firmo. Zalagal je denar za stroške, ki so nastali, če se je v podjetju kaj pokvarilo, za gorivo ali karkoli drugega. »Vedno sta mi vse vrnila, ko sem jima dal račune. Lahko sem jima zaupal,« pravi Miha. Zato je Luzarjevi lani, ko je imela blokiran račun, tudi posodil 2000 evrov, kot pove, »na lepe oči«. Denar, ki ga je potrebovala, da je račun odblokirala, o čemer se je Miha osebno prepričal, saj je šel z njo na banko, mu je vrnila, čeprav ne čez tri dni, kot je obljubila, ampak precej pozneje, morda čez tri mesece, pravi Miha. A to njegovega zaupanja v delodajalko in njenega partnerja ni omajalo, vsaj ne toliko, da jima denarja ne bi znova posodil.

POSODIL DENAR

Konec lanskega leta ga je sicer Muamerjeva mama Halida Murtić prosila, naj se z mamo pogovori, da bi jim posodila 40 tisoč evrov, a se, kot pravi Miha, za tako visok znesek posojila z mamo, ki sicer, kot pravi Miha, »drži roko nad njegovim denarjem, da ga malo prizemlji, ko je to treba«, nista odločila. Je pa, kot trdi Miha, Muamerju posodil denar 13. januarja letos. »Ko sem prišel v službo, me je poklical v svojo pisarno in prosil za 6000 evrov za dva dni, z obrestmi 100 evrov na dan. Vrnil naj bi 6200 evrov, a tega ni naredil,« pravi Miha in dodaja, da so se takrat začele tudi »težave«. To je sicer opazil šele februarja, pri izplačilu plače za januar.

Celotno zgodbo, tudi Mihovo pripoved o tem, kako so letos spomladi, tudi v času karantene, sadili sadike na Kočevskem, pri tem nekatere uničili, druge pa ukradli, ter odziv družbe Slovenski državni gozdovi, ki je že podala predlog za pregon zaradi storitve kaznivega dejanja tatvine in poslovne goljufije in priglasila premoženjskopravni zahtevek, lahko preberete v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L. Svete