V četrtek 834 potrjenih okužb,štirje umrli, na našem koncu Slovenije največ, 24, v Novem mestu (dopolnjeno s tabelo)

16.10.2020 | 11:30

Foto: arhiv; PGD Sevnica

Ljubljana - V četrtek so v Sloveniji ob 5196 testih potrdili 834 okužb z novim koronavirusom, kar je največ doslej, so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Štirinajstdnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je skoraj 258, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

V bolnišnici po podatkih Sledilnika za covid-19 zdravijo 242 bolnikov s covidom-19, na intenzivnih oddelkih jih je 45. V četrtek so umrli štirje bolniki s covidom-19, skupaj doslej 180, navaja sledilnik. Aktivnih primerov okužbe pa je 5413. Pri tem pa še ne gre za dokončne podatke.

V četrtek okužbe v 147 občinah

Včeraj so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v 147 občinah. V Ljubljani je bilo 115 primerov, delež trenutno okuženih je tam 0,294 odst., v Kranju so potrdili 51 okužb, v Škofji Loki 37.

Na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini in na kočevsko-ribniškem območju so včeraj največ okužb, 24, potrdili v Novem mestu, 19 v Brežicah, 14 v Krškem, 10 v Ribnici ...

Po deležu aktivno okuženih občanov še vedno izstopa Šentjernej, kjer je okuženo 0,824 odst odstotka celotne populacije.

Novih okužb med 27 občinami, ki jih pokriva Dolenjski list, včeraj niso zabeležili le v občinah Velikih Laščah, Kočevju in Kostelu, prvo okužbo so zabeležili v občini Loški Potok, Osilnica pa je še vedno brez okužb.

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

Novo mesto 24 196 126 0,338

Sevnica 5 116 76 0,432

Krško 14 102 70 0,268

Metlika 3 98 14 0,167

Trebnje 9 80 42 0,323

Ivančna Gorica 6 78 56 0,332

Šentjernej 3 74 59 0,824

Brežice 19 56 35 0,145

Ribnica 10 54 28 0,294

Črnomelj 1 46 22 0,154

Velike Lašče 41 8 0,183

Kočevje 36 12 0,076

Sodražica 7 32 23 1,050

Semič 1 22 10 0,261

Škocjan 5 21 18 0,541

Mokronog - Trebelno 4 20 15 0,487

Žužemberk 3 20 14 0,301

Šmarješke Toplice 2 18 10 0,294

Dolenjske Toplice 1 17 9 0,255

Mirna Peč 2 17 11 0,368

Kostanjevica na Krki 2 13 9 0,368

Šentrupert 1 13 4 0,134

Straža 2 11 10 0,256

Mirna 2 7 3 0,114

Kostel 1

Loški Potok 1 1 1 0,055

Vovk: Razmere so grozne

Po besedah specialista infektologije in intenzivne medicine Tomaža Vovka je v intenzivni enoti Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana 20 bolnikov s covidom-19, njihova povprečna starost pa je 65 let. Najmlajši bolnik ima 42 let, najstarejši 85. Razmere je na današnji novinarski konferenci, namenjeni aktualnim razmeram, opisal kot grozne.

V običajnih razmerah je na intenzivni enoti en zdravnik skrbel za 1,7 bolnika, trenutno za vseh 20 bolnikov skrbijo štirje specialisti. Več kot 20 ali 30 bolnikov na kliniki ne bodo zmogli obravnavati, je bil jasen Vovko. "Delamo bistveno več kot smo kadarkoli do zdaj. Tudi naše medicinske sestre, s katerimi sodelujemo zadnjih 20 let, povedo, da še nikoli do sedaj niso bile pod tako hudo obremenitvijo. Vedo, kaj je treba narediti za bolnike, pa tega ne zmorejo več," je opisal.

Vse postelje na infekcijski kliniki so trenutno zasedene. "Širili se bomo. Ampak postelja je eno, potrebni so ljudje, ki znajo voditi te bolnike, in teh ljudi ne moremo klonirati," je poudaril. Zaposleni, ki sicer delajo na drugih področjih, ne poznajo dobro bolnikov in postopkov v intenzivni enoti. "V resnici so razmere zelo hude," je bil jasen.

Čez 14 dni bodo razmere povsod neprimerne

Na vprašanje o premeščanju bolnikov iz škofjeloškega centra slepih, slabovidnih in starejših v telovadnico, pa je Vovko odgovoril, da bodo razmere čez štirinajst dni povsod neprimerne. Ljudje, ki imajo simptome in so v ogroženi skupini, bi se morali zdraviti pod zdravniškim nadzorom. "Če jih nekdo gleda, je to boljše kot nič. Optimalno bi bilo, da se zdravijo v bolnišnici. Ampak tega optimuma si dolgo ne bomo mogli več privoščit," je dejal.

Izjemno obremenjene pa so tudi medicinske sestre. Na infekcijski kliniki medicinske sestre tudi izobražujejo dodatne sestre. "Polovica teh sester po nekaj dneh obupa in ne morejo več, gredo na bolniško," je dodal. Pozval je k ureditvi razmer, "da bi lahko delali čim dlje in ne samo na etični pogon".

Zaradi preobremenjenosti pa prihaja do velikih zamud tudi pri izdajanju karantenskih odločb, teh rizičnim stikom trenutno niti ne izdajajo. Vovko odgovarja, da v trenutni situaciji lahko vsi privzamemo, da smo bili izpostavljeni virusu. "Dajmo predvidevat, da je bil kdo v okolici, ki bi lahko bil okužen," je dejal in prebivalce pozval k odgovornemu ravnanju, nošenju mask in omejevanju stikov z drugimi ljudmi.

Zvečer o dodatnih ulrepih

Poziv k upoštevanju ukrepov pa je na današnji novinarski konferenci ponovil tudi Kacin. "Bodimo pozorni, bodimo solidarni in postavimo zdravje na prvo mesto," je dejal. Spomnil je na pomen nošenja mask in namestitev aplikacije ter prebivalce pozval, naj odpovedo praznovanja in druženja.

Sicer pa je Kacin pojasnil, da je razglasitev regij za rdeče v pristojnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ali je prišlo do kakšnih sprememb, bodo po njegovih besedah objavili v kratkem.

O morebitnem sprejemu dodatnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, pa bo vlada predvidoma odločala zvečer. Premier Janez Janša je namreč trenutno še v Bruslju na vrhu voditeljev Evropske unije. "Ključen dejavnik je število zasedenih postelj in stanje na intenzivnih oddelkih slovenskih bolnišnic. Ko bomo imeli perspektivo, kako hitro se lahko razmere poslabšajo, se bo vlada odločala temu primerno," je pojasnil.

Od danes so sicer v veljavi številne dodatne omejitve, med njimi je tudi omejitev prehajanja statističnih regij, ki se po številu okuženih uvrščajo na rdeč seznam. Kot je dejal Kacin, do sedaj nimajo informacij, da bi na mejah statističnih regij prihajalo do zapletov. Je pa spomnil, da bodo policisti prvi dan kršitelje predvidoma opozarjali.

B. B.