Letošnji 1. november bo zelo drugačen od prejšnjih

16.10.2020 | 13:40

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je danes na novinarski konferenci sporočil, da letos ob 1. novembru na pokopališčih ne bo javnih molitev in blagoslovov. Pozval je k spoštovanju ukrepov, sprejetih za zajezitev širjenja novega koronavirusa, pa tudi k medsebojnemu spoštovanju, prijaznosti in k pomoči tistim, ki jo potrebujejo.

Zore je spomnil, da ponovno vstopamo v čas novih omejitev. Z današnjim dnem so v rdečih statističnih regijah namreč prepovedani verski obredi z navzočnostjo ljudi. Zato je Zore povabil vernike, da v naslednjih tednih okrepijo molitev v družini ter svojo vero in se udeležijo osebnega obhajila, ki bo na voljo v župnijah.

Katoličani v oranžnih statističnih regijah pa se lahko udeležijo svetih maš v svojih župnijah, ki bodo od danes omejene na deset vernikov. "Zlasti ob koncih tedna bo to povzročilo veliko preglavic duhovnikom, ki bodo morali odločati, kdo se bo lahko udeležil maše in kdo ne. Zato duhovnike vabim, da v takšnih primerih omogočite vernikom prejem obhajila zunaj svete maše," je navedel Zore.

Verouk na daljavo

V župnijah v rdečih regijah bo verouk do nadaljnjega potekal na daljavo. "Starše pa vabim, da si vzamete čas za svoje otroke in poskrbite za njihovo versko vzgojo," je dejal Zore. Prosil je, da se ob večerih zberejo in molijo v družini. V oranžnih regijah pa bo od prvega do petega razreda verouk potekal kot običajno, od šestega razreda pa na daljavo.

V navodilih, ki so jih izdali škofje, je zapisano, da zaradi epidemije letos na pokopališčih ne bo javnih molitev in blagoslovov. "Duhovniki bodo opravili molitve in blagoslove grobov brez navzočnosti vernikov. Zato vabim vernike, da obiščejo grobove in se v molitvi hvaležno spomnijo pokojnih na način, da ne bo prihajalo do nepotrebnega druženja in okužb. Varovanje zdravja je naša naloga in dolžnost," je dejal Zore in pozval k sledenju ukrepom vlade.

"Njihov namen je zmanjšati število okužb in preprečiti preobremenjenost zdravstvenih ustanov in zdravstvenih delavcev. Zato naj bodo nošnja maske, omejitve gibanja, vzdrževanje razdalje in uporaba aplikacije moja podpora vsem, ki si prizadevajo za omejitev epidemije," je je poudaril.

"Vsak dan smo bližje koncu epidemije"

Ob koncu je dejal, da sicer ne vemo, koliko časa bodo trajali novi ukrepi in kakšne dodatne ukrepe bo morala država sprejeti v naslednjih tednih. "Vem pa zagotovo, da smo vsak dan bliže koncu epidemije. Zato je pomembno, da v svojih srcih ne izgubimo upanja in ljubezni".

Ko bomo vedno več časa zaprti v svojih stanovanjih, bo lahko prihajalo do napetosti, je opozoril. "Zato je pomembno, da smo vedno drug do drugega prijazni in spoštljivi ter si morebitne krivice odpustimo. Ob tem ne smemo pozabiti na starejše, bolne in osamljene, na tiste, ki nimajo zaposlitve in so v stiski. Vsak naj jim pomaga, kolikor more," je pozval.

Zahvalil se je vsem, ki se borijo s to epidemijo ter vse, vernike vseh ver in tudi neverne povabil k molitvi za zdravje. Vsem, ki so izgubili svojce zaradi koronavirusa ali zaradi drugih bolezni in nesreč, pa je izrekel sožalje.

STA