Nogometaši Krke tudi po derbiju z Brežičani ostajajo neporaženi

16.10.2020 | 21:25

Nogometaši Novega mesta in Brežic so se razšli z neodločenim izidom.

Novo mesto - Nogometaši Krke, ki v tej sezoni še ne poznajo poraza, so danes popoldan gostili Brežičane, ki so v Novo mesto prišli s popotnico osmih zaporednih zmag. Srečanje se je končalo z neodločenim rezultatom (1:1), a le malo je manjkalo da bi Posavci domov odnesli vse tri točke, tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom se je z obrambo izkazal domači vratar Denis Pintol.

Derbi 12. kroga 2. SNL je bil odigran na igrišču z umetno travo, saj je bila površina na stadionu Portoval preveč razmočena za igro. V prvem polčasu je mreža na obeh straneh ostala nedotaknjena, čeprav sta si moštvi pripravili kar nekaj lepih priložnosti. Najlepšo so imeli Brežičani v 25. minuti, ko je žoga oplazila zgornji okvir vrat.

Novomeški vratar je bil nemočen v 52. minuti, ko je po udarcu iz kota žoga nekako prišla do Timoteja Rešetiča, ki je zadel za vodstvo Posavcev. Krkaši so protestirali, češ da je šlo za nedovoljen položaj, a glavni sodnik gola ni razveljavil. Prednost Brežičanov ni trajala dolgo, saj je Krka v 59. minuti izenačila, natančen je bil Marko Brekalo. Kmalu zatem so imeli Posavci lepo priložnost, da znova povedejo, a je po padcu Esterja Soklerja sodnikova piščalka ostala nema. Trener Brežičanov Rok Zorko je burno protestiral, češ da je bil nad Soklerjem storjen prekršek, in si je prislužil rdeč karton. V kazenskem prostoru Krke je bilo znova vroče tik pred koncem srečanja, a veselje Brežičanov je preprečila domači vratar.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija