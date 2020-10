Trebanjski rokometaši visoko premagali Izolo

17.10.2020 | 08:10

Trebanjci so z odliko opravili generalko preh odhodom v Nemčijo. (Foto: R. N., arhiv DL)

Izola, Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so na gostovanju v 7. kolu Lige NLB visoko, s 26:41 (13:21), premagali Butan Plin Izolo. S šesto zaporedno prvenstveno zmago je bila z odliko opravljena generalka pred torkovo evropsko tekmo z Rhein-Neckar Lӧwnom v Mannheimu.

Trebanjski rokometaši so odlično odprli tekmo. Že takoj jim je uspelo dokazati, da so v Izolo prišli izključno po zmago in novi dve točki ter v 9. minuti vodili z 1:5. Prednost je hitro rasla in nekaj minut kasneje znašala že +7 (3:10). Ob koncu je prvega dela je na semaforju kazalo 13:21 za trebanjske leve.

Ti so v drugem delu dodatno povečali vodstvo in diktirali tempo. V nadaljevanju srečanja je priložnost dobila prav celotna šestnajsterica rokometašev, srečanje pa se je končalo s 26:41 v korist trebanjskega Trima, so dogajanje na parketu povzeli v RK Trimo Trebnje.

Pri Trebanjscih sta bila najbolj učinkovita Anže Dobovičnik in Gal Cirar, ki sta dosegla po pet golov, v primorski pa je Andraž Velkavrh dal deset zadetkov.

Izolska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu, trebanjska pa bo gostila Maribor Branik.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje je po tekmo povedal: »Čestitke fantom za zmago in Izoli za korekten obračun. Nadzorovali smo ga zelo dobro, fantje so se borili in zasluženo smo slavili. Zdaj je pred nami gostovanje v Nemčiji, kamor ne odhajamo z belo zastavo.«

LIGA NLB, 7. KROG:

* Športna dvorana, sodnika: Turnšek in Čretnik.

* Butan plin Izola: Alessio, Kocjančič, Postogna, Korošec 1, Smej, Gorela, Poberaj 3, Velkavrh 10, König, Nikolić 5 (2), Čolić, Pernovšek 2, Demšar, Orbanić, Stopar 5, Mijatović.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo, Višček 3 (1), Didovič 4, Grojzdek 1, Dobovičnik 5, Cingesar 4, Hamidović 4 (1), Potočnik 2, Kmet 2, Udovič 4, Grbič 1, Cirar 5, Ropič 2.

* Sedemmetrovke: Butan Plin Izola 2 (2), Trimo Trebnje 2 (2).

* Izključitve: Butan Plin Izola 4, Trimo Trebnje 6 minut.

* Rdeči karton: /.

M. Ž.