Šentjernejčani bodo spet mirno spali

17.10.2020 | 10:00

Zamenjava kanalizacijskih jaškov sredi Šentjerneja. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Poročali smo že o potrebni zamenjavi pokrovov komunalnih jaškov v Šentjerneju, saj je mnoge stanovalce zlasti ponoči motil hrup, ki so ga na cesti povzročali avtomobili z vožnjo po pokrovih kanalizacije.

Občina Šentjernej je o tem obvestila Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI), ki je upravljalec državnih cest, in tam so se zganiliKot pravijo na DRSI, je v okviru koncesijske pogodbe pogodbeni izvajalec CGP d.d. že izvedel sanacijo desetih poškodovanih kanalizacijskih pokrovov ter šestih vtočnih rešetk. Sočasno pa je Komunala Šentjernej izvedla še zamenjavo poškodovanih robnikov, ki ločujejo vozišče od površin za pešce. Dela so potekala na območju Šentjerneja, ter na odseku Dobruška vas - Šentjernej, zaključili pa so jih prejšnji teden. Vrednost del, ki jih je financirala direkcija, znaša 17.500 evrov.

L. Markelj