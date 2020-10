Novomeški župan Gregor Macedoni: Napovedano nadaljevanje naložbenega cikla v večji meri uresničeno

17.10.2020 | 15:15

Gregor Macedoni (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - V prvi polovici drugega mandata župana Gregorja Macedonija so v novomeški občini v dobri meri uresničili napovedano nadaljevanje naložbenega cikla, je za STA dejal župan. Na očitke opozicije, da občino vodi preveč avtoritarno, pa odgovarja, da so ga izkušnje naučile, da je potrebno na določeni točki sprejeti odločitve in od besed preiti k dejanjem.

Kot je Macedoni spomnil v pogovoru za STA, v okviru naložbenega cikla nadaljujejo v prvem mandatu začeto prenovo mestnega jedra, v občini pa urejajo tudi primestna središča ter občinske in regionalne ceste.

Med največjimi zalogaji je sicer že potekajoči projekt bazenskega kompleksa v Češči vasi. Veliko zastavljenega so že izvedli, na področjih, kot sta prenova državnih cest in razvoj novomeškega arheološkega parka, pa bi radi hitreje napredovali, je dodal.

Mestna občina Novo mesto je sicer v prvi polovici Macedonijevega drugega mandata iz državnih in evropskih mehanizmov izkoristila 12,6 milijona evrov. Do konca mandata nameravajo s tako denarno podporo med drugim urediti še drugi del mestnega jedra, tematsko pot na Marofu, stanovanja na Glavnem trgu, brvi in kolesarski poti Loka-Kandija in Irča ter več kolesarskih povezav.

Uredili bodo še poslovno-industrijsko cono Cikava, v prihodnji dveh do treh letih pa za navedene naložbe pričakujejo še približno 12 milijonov evrov evropske denarne podpore.

Med Macedonijevimi predvolilnimi obljubami je bilo tudi reševanje na Novomeškem dokaj zagatne romske problematike. Kot je dejal župan, so zadeve začeli urejati medresorsko, težavi pa je prisluhnila tudi država in začela ukrepati.

»Sem član medresorske vladne skupine, v sklopu katere imamo tudi štiri resorne podskupine. Ob prostorskem urejanju največjega nelegalnega naselja v občini, s katerim se ukvarjamo, sem prepričan, da je ravno medresorski pristop nujen za preprečitev slabšanja razmer na tem področju. Zato verjamem, da bomo z dolgoročnimi ukrepi krivuljo romske integracije postopoma obrnili navzgor,« je napovedal.

Sicer pa se je na župana zgrnilo več opozicijskih kritik. Glede očitane avtoritarnosti je pojasnil, da je velik zagovornik javne razprave in demokratičnih procesov, vendar pa so ga »izkušnje pripeljale do tega, da je potrebno na določeni točki sprejeti odločitve in od besed preiti k dejanjem«.

Opozicija mu še očita, da ni vpeljal participatornega proračuna, da bazenski kompleks namesto v mestnem športnem parku gradijo na robu mesta, da namesto ureditve mestnega parka občina sodeluje pri pozidavi Novega trga, da ni napredka pri arheološkem parku in da ni oživil mestnega jedra.

Na te očitke župan odgovarja, da so se odločili za drugačno obliko sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti. Kot je poudaril, so glede tega uspešni. Krajevne skupnosti namreč same izpostavijo prioritete svojih okolij in jih z občinskim sofinanciranjem nato izvedejo.

Predlani so tako za projekte krajevnih skupnosti odšteli nekaj več kot 650.000 evrov, lani dobrih 700.000 evrov, letos pa doslej že več kot 540.000 evrov. Končni znesek bo sicer znan ob koncu leta, je opozoril.

Glede lokacije bazenskega kompleksa je župan pojasnil, da je odločitev za njegovo umestitev pri velodromu v Češči vasi posledica »natančne strokovne študije«. Nadaljeval je, da na Novem trgu s pregledno izbranim naložbenikom urejajo dolgo zapostavljeno in degradirano območje ter da zelenih površin tudi po izgradnji tamkajšnjega novega objekta ne bo primanjkovalo.

Glede oživljanja prenovljenega Glavnega trga je Macedoni povedal, da se v mestnem jedru krepi zanimanje za prenovo stanovanjskih zmogljivosti in novo, predvsem gostinsko ponudbo. »Mestno jedro tako počasi, a vztrajno, pridobiva pozornost in z zanimivo ponudbo vabi v svoje središče občane in druge obiskovalce,« je menil.

Opozicija je Macedoniju že v njegovem prvem mandatu očitala tudi »problematično kadrovanje« oz. da »občinske zavode namesto strokovno avtonomnih vodijo predvsem vodstvu občine lojalni ljudje«.

»Vprašanja o lojalnosti in problematičnem kadrovanju ne razumem, ker povzema drugačen način razmišljanja, kot je moj. Sam na prvo mesto vedno postavljam kompetence posameznika, torej strokovnost, znanje in izkušnje, ki so zame edina merodajna merila, ki dejansko odločajo o najboljšem kandidatu,« je na to odgovoril župan. Kot je dodal, so bili postopki bili vedno izvedeni transparentno, zato stoji za vsakim imenovanjem v času svojega županovanja.

STA