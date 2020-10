Metliški Rdeči križ sporoča

17.10.2020 | 13:00

Vir: OZRK Metlika

Metlika - Območno združenje Rdečega križa Metlika obvešča občane, da se zaradi ponovnih ukrepov koronavirusa spreminja ustaljen način dela, vezano na naloge in pomoči. Tako bo redna mesečna delitev materialne pomoči (hrana, oblačila. …) potekala v manjših skupinah, občani, ki so v samoizolaciji ali karanteni in potrebujejo prehranske pakete pa naj to sporočijo na telefonski številki 07/ 30 60 481 ali 031 689 941 in na elektronski naslov metlika.rk@siol.net. Zagotovili bodo lahko tudi dostavo pomoči na domu.

»Prosimo, darujte kri! Pokličite in se naročite na darovanje krvi vsak dan med delavniki od 7. do 15. ure. Telefon: 01/ 5438-340, Enota za transfuzijsko dejavnost Novo mesto,« je še pozvala sekretarka Zalka Klemenčič.

M. Ž.