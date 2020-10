Nov rekord: včeraj 897 potrjenih primerov okužb, eden v tujini (dopolnjeno s tabelo po občinah)

17.10.2020 | 11:15

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj po 5605 opravljenih testih potrdili 897 primerov okužb z novim koronavirusom. Vseh potrjenih primerov okužb do zdaj je 12.418, vseh opravljenih testov pa 284.000. Delež odkritih okužb glede na teste je torej 16 odstotkov.

Kot je na Twitterju zapisal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin so še eno okužbo Slovenca odkrili še v tujini.

V petek okužbe v 159 občinah

Včeraj so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v 159 občinah. V Ljubljani so bili 104 primeri, v Kranju 42, v Domžalah 27. V občinah, ki jih pokriva Dolenjski list, so največ novih okužb, 21, zabeležili v novomeški občini, sledi brežiška s 17-imi, in trebanjska z 12-imi.

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

Novo mesto 21 217 146 0,392

Sevnica 11 128 88 0,500

Krško 9 109 73 0,280

Metlika 5 103 19 0,226

Trebnje 12 92 54 0,415

Ivančna Gorica 7 85 62 0,367

Šentjernej 7 81 60 0,838

Brežice 17 75 54 0,224

Ribnica 8 62 36 0,378

Črnomelj 4 50 26 0,182

Velike Lašče 4 45 12 0,274

Sodražica 6 38 29 1,324

Kočevje 1 37 12 0,076

Semič 3 25 13 0,339

Mokronog - Trebelno 3 23 18 0,584

Škocjan 21 18 0,541

Žužemberk 1 21 14 0,301

Šmarješke Toplice 1 19 11 0,324

Dolenjske Toplice 1 18 10 0,284

Mirna Peč 1 18 11 0,368

Kostanjevica na Krki 2 15 11 0,450

Šentrupert 1 14 5 0,168

Straža 1 12 11 0,281

Mirna 1 8 4 0,153

Kostel 1 2 1 0,156

Loški Potok 1 1 0,055

Osilnica 0

Kacin je poudaril, da se število testov, opravljenih dnevno, povečuje. Dodal pa je še opažanje, da masko nosi vse več ljudi in da se "zavedanje, da mora vsak prispevati k zajezitvi covida-19 hitro krepi". Dodal je ključnik Skupaj zmoremo.

Dodano ob 12.40:

Po podatkih, ki jih je objavila vlada, se v bolnišnicah zdravi 250 obolelih za covidom-19, kar pomeni, da je tudi po tem parametru Slovenija prešla mejo za sprejemanje načrtovanih ukrepov z rdečega seznama oziroma razglasitev epidemije.

Nekoliko pod mejo pa še ostaja pri številu tistih, ki potrebujejo intenzivno nego - teh je bilo v petek 43. Iz bolnišnice so sicer odpustili 28 bolnikov, so pa umrle štiri osebe s covidom-19. Skupaj je tako umrlo 184 ljudi.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je aktivno okuženih že več kot 6000 ljudi, 14-dnevna pojavnost okužb pa je 290 na 100.000 prebivalcev.

M. Ž., STA