Padel z lestve – s helikopterjem v klinični center

17.10.2020 | 18:45

V Dolenjem Vrhu v občini Trebnje je okoli 14. ure občan je padel z lestve in si poškodoval hrbtenico. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga predali ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v Klinični center Ljubljana. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Trčil v drevo

Na cesti Novo mesto—Metlika pri Koroški vasi je okoli pol treh popoldne voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in trčil v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika in pomagali reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ponesrečenca oskrbeli na kraju in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Vzrok nesreče bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

M. Ž.