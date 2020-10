Krčani po več kot mesecu dni znova zmagali

18.10.2020 | 08:00

Foto: R. N., arhiv DL

Krško - Nogometaši Krškega so po več kot mesecu dni znova okusili slast zmage. Včeraj so doma z 1:0 premagali Brda, zadnjeuvrščeno moštvo druge lige. To je bila tretja zmaga Krčanov v tej sezoni in prva za novega trenerja Damijana Romiha, ki je ekipo vodil že v prejšnjem krogu, ko so Posavci igrali neodločeno z Vitanest Bilje.

Odločitev o zmagovalcu je včeraj padla v 88. minuti, ko je iz enajstmetrovke zadel Zvonko Pamić, ki je na začetku drugega polčasa vstopil v igro. Krčani so se s novimi tremi točkami povzpeli na 11. mesto prvenstvene lestvice.

R. N.