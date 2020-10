Ministrstvo za obrambo bo občini Brežice v prihodnjih dveh letih namenilo 820.000 evrov

18.10.2020 | 09:00

Brežiški župan Ivan Molan in minister za obrambo Matej Tonin (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan in minister za obrambo Matej Tonin sta pred dnevi v viteški dvorani gradu Brežice podpisala dodatek k dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. S podpisanim dodatkom bo občina s strani ministrstva za obrambo v letih 2021 in 2022 pridobila sredstva za sofinanciranje investicij in opreme v višini 820.000 evrov, s katerimi bo izvedla investicije v lokalno infrastrukturo in nakup opreme za potrebe gasilcev in civilne zaščite. Lastna sredstva občine so ocenjena na 352.500 evrov, so sporočili z brežiške občine.

Molan je izpostavil, da so v okviru investicij v lokalno javno infrastrukturo predvidene obnove treh lokalnih cest in javne poti, in sicer bodo nadaljevali obnovo lokalne ceste Cerklje ob Krk-Dolenja Pirošica, obnovili bodo tudi lokalno cesto Cerklje ob Krki-Črešnjice, nadaljevali bodo s sanacijo lokalne ceste Velike Malence-Vrhovska vas, modernizirali pa bodo še javno pot Skopice, ki je trenutno v makadamski izvedbi.

»Prav tako je župan izpostavil nakup opreme za potrebe civilne zaščite in gasilcev, med katerimi so predvideni nakupi priklopnikov za prevoz opreme, razsvetljave, oprema za reševanje iz višin in globin, ruševin, napihljiv šotor in bivalna prikolica za namen terenskega poveljstva CZ v skupnem znesku 80.000 evrov,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Zaradi denarja, ki jih bo občina pridobila s strani ministrstva, bo lahko več lastnih sredstev namenila društvom, javnim zavodom ter za ostale investicije, pomembne za enakomeren razvoj občine.

Kot so še navedli v sporočilu za javnost, je minister Tonin izpostavil dobro sodelovanje med brežiško občino in ministrstvom za obrambo. Pri tem je poudaril tudi, da se slovenski vojaki v brežiški občini dobro počutijo, da so sprejeti s strani lokalnega prebivalstva, zato se lahko tudi v prihodnje pričakuje nadaljevanje dobrega sodelovanja vseh omenjenih akterjev.

Pred podpisom dodatka k dogovoru si je minister v spremstvu župana in pod vodstvom direktorice Alenke Černelič Krošelj ogledal Posavski muzej Brežice, ki deluje med stenami državnega spomenika nepremične kulturne dediščine že od leta 1949.

R. N.