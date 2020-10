Novomeški odbojkarji presenetili Salonit Anhovo

18.10.2020 | 10:00

Novomeški odbojkarji so se včeraj veselili prve zmage v sezoni.

Novo mesto - Novomeški odbojkarji so včeraj nekoliko presenetljivo po petih nizih na kolena spravili Salonit Anhovo. To je bila prva zmaga za Krko v tej sezoni, vseh pet tekem prej so izgubili z rezultatom 0:3. Največ točk za Novomeščane je prispeval povratnik v ekipo Sergej Drobnič, 20 jih je dodal drugi Zlatko Pulko.

Domači so tekmo dobro začeli in pri rezultatu 13:7 je trener gostov vzel že drugo minuto odmora, po kateri je upal, da bodo njegovi varovanci zaigrali bistveno bolje. A domači so bili še naprej zbrani v obrambi in prodorni v napadu in osvojili sploh prvi niz v sezoni.

V nadaljevanju srečanja so se gostje razigrali, v končnici niza pa so naredili manj napak. Tudi tretji niz je pripadel gostom iz Kanala, a domači odbojkarji se niso predali. Dobili so četrtega, tako da je o zmagovalcu odločal skrajšani peti niz. Po napeti končnici so se zmage veselili novomeški odbojkarji.

Grega Erpič, kapetan Krke: »Za takšne tekme delamo na treningih že vse od začetka priprav. Čakali smo, da nam bo uspelo to pokazati tudi na igrišču in danes nam je uspelo. Ne vem, kje smo bili na preteklih tekmah, sem pa vesel, da smo končno spustili zavoro in odigrali tako, kot igramo na treningih.«

Izidi, 6. krog:

Krka : Salonit Anhovo 3:2 (16, -23, -21, 20, 16)

Krka: Hafner 6, U. Štefanič, Erpič 15, Borin 6, Štefanič, Travnik 10, Kožar, Pulko 20, Lindič 1, Jaklič, Renko 8, Koncilja 3.

ACH Volley : Calcit Volley 3:1 (20, -18, 23, 25)

Hoče : Merkur Maribor 0:3 (-16, -23, -22):

Hiša na kolesih Triglav : Panvita Pomgrad (sreda, 4. novembra)

Lestvica:

1. ACH Volley 6 5 1 16:6 15

2. Merkur Maribor 6 4 2 15:8 13

3. Calcit Volley 6 5 1 16:11 12

4. Salonit Anhovo 6 3 3 13:12 9

5. Panvita Pomgrad 5 2 3 9:10 7

6. Hiša na kolesih Triglav 4 1 3 6:9 4

7. Hoče 5 1 4 7:12 4

8. Krka 6 1 5 3:17 2

R. N., foto: Simon Vesel

