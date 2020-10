Na Zelemenjavi zamenjali 130 kilogramov pridelkov

18.10.2020 | 11:00

Novo mesto - Območno združenje RKS Novo mesto od leta 2013 skoraj vsako pomlad in jesen organizira Zelemenjavo, na kateri zainteresirani menjajo zelenjavo, pridelke, ozimnico, sadike, nasvete in izkušnje ter recepte za uspešno vrtičkanje. Namen je tudi spodbujanje samooskrbe, ekološke naravnanosti, solidarnosti, povezovanja in spoštovanja dela naših rok. Letos so jo presili na Glavni trg v Novem mestu in jo postavili na sobotno tržnico. »Zelemenjava je uspela, odzvalo se je več kot dvesto ljudi, zamenjali smo 130 kg pridelkov,« so sporočilu z novomeškega območnega združenja Rdečega križa.

Obrnili so se tudi na lokalne kmete in podjetja, ki so donirali svoje izdelke in sicer Cvetličarna Colarič, kmetije Kastelic, Pleško, Pravne, Škedelj, Karlovček, Krnc in Gozdno gospodarstvo Novo mesto. »Ponudili smo tudi pečen kostanj, Društvo novomeških študentov pa je sodelovalo z dobrodelno peko palačink. S prostovoljnimi prispevki smo zbirali sredstva za obogatitev Sklada za pomoč ljudem v stiski,« so še navedli. Skupaj s peko kostanja in palačink so zbrali 405 evrov.

Za pripravo in izvedbo Zelemenjave - jesen 2020 so tokrat poskrbeli udeleženci programa socialne aktivacije na OZRK Novo mesto. Projekt socialne aktivacije se izvaja v okviru EU skladov, vodi ga Ministrstvo za delo socialne zadeve in enake možnosti. Spodbuja, izboljšuje zaposljivosti in opolnomoča ljudi za vključitev na trgu dela. Program traja šest mesecev in vključuje po 15 oseb, še sporočajo z novomeškega območnega združenja Rdečega križa.

Pri izvedbi Zelemenjave smo upoštevali vsa priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe s koronavirusom. Upajo, da se bodo na Zelemenjavi znova zbrali spomladi.

R. N., foto: OZRK Novo mesto