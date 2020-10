Negativno o direktorici

Da so zadostili ukrepom, je zadnja seja občinskega sveta pred dnevi potekala v veliki predavalnici Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. (Foto: R. N.)

Trebnje - Trebanjski občinski svetniki so na zadnji seji potrdili že četrti rebalans letošnjega proračuna, s katerim so predvidene prihodke povečali za 346.000 evrov, in sicer na 16,3 milijona evrov, za okoli 1,22 milijona evrov pa bo več tudi odhodkov, ti naj bi letos znašali 18,6 milijona evrov.

Kot je pojasnil direktor občinske uprave Janez Pirc, z rebalansom usklajujejo nekatere postavke glede na nova dejstva in okoliščine, ki so se pojavili med letom. »Praktično nič ne odstranjujemo, samo zmanjšujemo tam, kjer poraba ne bo takšna, kot smo načrtovali. Zagotavljajo se sredstva na področju sociale in za plačilo vseh zakonskih obveznosti občine,« je poudaril Pirc.

Glede investicij so s spremembo proračuna zagotovili denar za postavitev drsališča in pripadajoče opreme v športnem parku Trebnje (32.000 evrov), občina med drugim letos načrtuje odkup stare pošte na Veliki Loki (112.000), kjer predvidevajo v prihodnje urediti dva oddelka vrtca, z amandmajem, ki so ga vložili svetniki SDS, SLS, NSi, SMC in Županove liste, se zagotavlja denar za odkup nekdanje upravne stavbe s pripadajočim zemljiščem Kmetijske zadruge Trebnje nasproti kulturnega doma (300.000), kajti občina želi dolgoročno na tem območju doseči optimalno vzpostavitev prometnih poti. Objekt bodo v prihodnje verjetno porušili, do takrat pa bi se lahko uporabljal za izvajanje dejavnosti na področju šolstva, galerijske dejavnosti in tudi za potrebe glasbene šole. Z amandmajem so med drugim zagotovili tudi dodaten denar (25.000) za razširitev javne poti Šmaver–Dečja vas.

V razpravi se je med drugimi oglasila tudi Mateja Povhe (DROT), ki pri nakupu nepremičnin pogreša večjo vizijo. Poleg stroškov nakupa, jo je zanimalo, ali ima občina tudi ocene, koliko bo stala prenova in vzdrževanje objektov, da bodo dosegli namen. Župan Alojzij Kastelic ji je odgovoril, da je bila občina v preteklosti z nepremičninami podhranjena. Izpostavil je primer v Dolenji Nemški vasi, kjer dolgo niso imeli zemljišča za širitev podružnične šole. Zdaj so se z lastnikom vendarle dogovorili za odkup.

Občinski svet je na zadnji seji sledil predlogu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter kandidatki Mateji Vrabec podal negativno mnenje k imenovanju za direktorico Doma starejših občanov Trebnje, čeprav jo je svet doma v ponovljenem razpisu izbral za novo direktorico. Župan je dejal, da je na zasedanju komisije sam predlagal takšen sklep, saj po njegovih besedah Vrabčeva, ki je sicer zaposlena na Občini Mokronog-Trebelno, kjer pokriva področje družbenih dejavnosti, nima vodstvenih izkušenj. Mnenje občinskega sveta sicer ni zavezujoče, ali bo Vrabčeva zasedla direktorski stolček, pa je zdaj odvisno od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki mora podati soglasje k njenemu imenovanju za direktorico, lahko pa se odloči tudi nasprotno.

Na zadnji seji so svetniki tudi potrdili odlok, da se objekt nekdanje gostilne Grmada v središču Trebnjega razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena, prav tako so se v prvem branju strinjali s predlogom odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili, saj opažajo, da so na območju občine zapuščena vozila, ki odžirajo parkirna mesta. Z odlokom bo zagotovljena pravna podlaga za njihovo odstranitev.

