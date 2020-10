Požar pred prihodom gasilcev pogasili domačini

18.10.2020 | 18:15

Foto: arhiv DL

Ob 17.12 je v Stranski vasi, občina Novo mesto, ob lesenem objektu gorel kup sena. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili domačini. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas pri Novem mestu so zavarovali in pregledali kraj dogodka, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Smrdelo po plinu

Ob 17.22 je na Seidlovi cesti v Novem mestu v stanovanju stanovanjskega bloka smrdelo po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so stanovanje pregledali z detektorjem, pregledali štedilnik in odklopili plinsko jeklenko ter prezračili prostore, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.