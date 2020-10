Naslednjih 30 dni za celo Slovenijo razglašena epidemija

18.10.2020 | 22:40

Predsednik vlade Janez Janša je v nedeljo zvečer nagovoril državljanke in državljane. Foto: Kabinet predsednika vlade

Ljubljana - Premier Janez Janša je prek Twitterja sporočil, da bo od ponedeljka za 30 dni za celo Slovenijo razglašena epidemija. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je za Televizijo Slovenija dejal, da bo v ponedeljek le uradna razglasitev epidemije, medtem ko bodo v veljavi ukrepi kot doslej.

Na vprašanje, kaj konkretno pomeni razglasitev epidemije za uslužbence, šolarje in druge, je Kacin dejal, da bo ob polnoči razglašena samo epidemija. "V ponedeljek pa vse tako, kot je šlo do zdaj. Šolarji gredo v šolo, vendar samo do vključno petega razreda. Kar zadeva uslužbence, ti gredo na delo, s tem da smo vse delodajalce pozvali, da vsi tisti, ki delajo v pisarnah, naj delajo od doma, da bo druženja in potovanja čim manj," je dejal.

Kacin: V ponedeljek bo nov rekord

Ko gre za omejevalne ukrepe, se bodo nekateri že sprejeti po njegovih besedah "razdelali", nekateri že veljajo in jih ne bodo zaostrovali. "Govorimo recimo o trgovini, 20 kvadratov na posamezno stranko. Trgovci se jih dobro držijo in ne vidimo v tej fazi potrebe, da se zapira trgovske centre. Skratka želimo, da čim več stvari deluje, se pa moramo na nek način samoomejiti in disciplinirati. Ob vsem tem, kar se je pokazalo v zadnjih dveh, treh dneh, koliko ljudi je začelo nositi masko, kako bolj samozaščitno ravnamo, mislim, da smo na dobri poti in nekaterih ukrepov preprosto ne bo treba razglasiti ali pa vsaj še ne," je navedel za Televizijo Slovenija.

Razglasitev epidemije torej v tej fazi pomeni samo to, da se bo aktiviral državno načrt, na primer na področju Civilne zaščite, da bodo župani imeli ob sebi neko strukturo pripravljeno za pomoč in ukrepanje, če bi se zadeve slabšale. "Slabšale se pa bodo. Številke za nedeljo ne bodo rekordne, bodo pa rekordne za ponedeljek. Tako pregledujemo vse načrte, predvsem pa načrte nujno potrebnih bolnišničnih postelj za bolnike s covidom-19," je še navedel Kacin.

Razmere za razglasitev izpolnjenje

Da smo zelo blizu razglasitve epidemije novega koronavirusa, je bilo jasno po današnjih številkah, ko se je tudi število bolnikov s covidom-19, ki se zdravijo na intenzivni negi, približalo meji za razglasitev epidemije.

Po načrtu ukrepov za omejevanje novega koronavirusa je namreč vlada predvidela razglasitev epidemije, ko bo pojavnost števila novih okužb v zadnjih 14 dneh presegla 140 na 100.000 prebivalcev, ko bo v bolnišnicah zdravljenje potrebovalo več kot 250 ljudi in ko bo intenzivno nego več kot 50 ljudi.

V Sloveniji je pojavnost okužb po podatkih Sledilnika za covid-19 328 na 100.000 prebivalcev, po podatkih vlade z danes dopoldne pa se je v bolnišnicah na soboto zdravilo 265 oseb, intenzivno terapijo pa je potrebovalo 49 bolnikov.

V soboto so v Sloveniji sicer opravili 3765 testov na okužbe z novim koronavirusom in pri tem potrdili 726 okužb. Pozitivnih je tako bilo več kot 19 odstotkov testov.

Razmere je danes zvečer pretresal del vlade skupaj s svetovalno skupino ministrstva za zdravje. Janša je v videonagovoru pozval vse, naj z odgovornim obnašanjem pomagajo zdravstvu pri bitki za življenja.

Spomladi nižje številke

V Sloveniji je bila sicer epidemija covida-19 razglašena že spomladi, in sicer od 12. marca do konca maja. Slovenija je prva razglasila konec epidemije.

Ob razglasitvi epidemije je bilo v bolnišnicah 17 ljudi, dva sta se zdravila na oddelku za intenzivno terapijo. Pozneje se je število hospitaliziranih povečevalo in konec marca preseglo 100, največ ljudi na intenzivni negi pa smo v prvem valu beležili 10. aprila, ko jih je bilo 37. Na zadnji dan epidemije pa je bilo v bolnišnicah le še pet bolnikov s covidom-19, intenzivno zdravljenje je potrebovala ena oseba.

Dvomestne številke so se znova pojavile julija, bistveno pa je število hospitaliziranih znova poraslo sredi septembra. Več kot 100 hospitaliziranih smo zabeležili 3. oktobra.

STA / B. B.