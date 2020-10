Na enem naslovu 260 oseb

19.10.2020 | 08:40

Krško - Na Tovarniški 6 v Krškem stoji rdeča stavba z napisom »BUCO prenočišča«, lastnik nepremičnine je podjetje B-A-Z Dejanović Ljuba Dejanovića, ki je registrirano za področje gradbeništva, trgovine in gostinstva, kot so potrdili na Upravni enoti Krško, pa ponuja tudi nastanitve. Iz javno dostopnih podatkov o nepremičnini je razvidno, da gre za stavbo z več deli. Poleg stanovanja v izmeri približno 100 m2 in gostinskega lokala je še nastanitveni gostinski obrat z bivalno površino v izmeri približno 1.500 m2. Na tem naslovu ima prebivališče prijavljeno 260 tujcev.

»V Upravni enoti Krško ne razpolagamo s podatki o številu prijavljenih oseb po naslovih. Na zahtevo smo od ministrstva za notranje zadeve pridobili podatke, ki izkazujejo, da je na enem naslovu prijavljenih 260 tujcev, na še štirih drugih pa med 20 in 44. Na treh od petih omenjenih naslovih opravlja registrirano nastanitveno dejavnost pravna oseba, stanodajalec, dva naslova sta v lasti fizične osebe,« je na naše poizvedovanje povedala načelnica Lidija Božič.

Sicer pa je po podatkih ministrstva za notranje zadeve na območju Upravne enote Krško skupaj devet naslovov, kjer je število stalno ali začasno prijavljenih oseb, tako državljanov Slovenije kot tujcev, večje od 20. Poleg že zgoraj omenjenih naslovov je to še naslov doma starejših občanov in naslov centra za socialno delo (CSD). Na naslovu CSD imajo prijavljeno zakonsko prebivališče osebe (brezdomci, stanovalci objektov brez hišnih številk), za katere je bilo ugotovljeno, da njihovo bivanje in okoliščine izpolnjujejo pogoje za tovrstno prijavo, na preostalih dveh naslovih, kjer je prijavljenih med 30 in 35 oseb, pa prebivajo predstavniki romske skupnosti.

Ljubo Dejanović, pri katerem smo želeli preveriti, ali res na naslovu Tovarniške 6 prebiva 260 ljudi in koliko prostora imajo na voljo, na objavljeni mobilni številki ni bil dosegljiv.

J. Koršič