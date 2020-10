V šentjernejski občini pogosti vlomi: v hiše, cvetličarno, dvakrat v župnišče..

19.10.2020 | 11:00

Tamara Bizjak, komandirka PP Šentjernej: "Okrepili smo prisotnost policistov na območju PP Šentjernej." (Foto: PU NM)

Šentjernej - V zadnjem času Šentjernejčane vse bolj skrbijo pogosti obiski vlomilcev.

Od avgusta do zdaj se kar vrstijo vlomi v stanovanjske hiše, pa v cvetličarno, bencinski servis, v župnišče so vlomili kar dvakrat.

Običajno pridejo nepridipravi zvečer, tudi ponoči, pretežno, ko ni stanovalcev, čeprav so nekateri tudi vedno bolj drzni in se zadeve lotijo celo ob prisotnosti stanovalcev. Včasih ostane le pri poskusu vloma in gre le za materialno škodo, a na policiji se zavedajo, da gre pri vlomih in tatvinah za kazniva dejanja, ki močno vplivajo na občutek varnosti občanov.

Občane je strah, zato od odgovornih pričakujejo, da bodo poskrbeli za njihovo varnost.

Kaj o problematiki pravi prvi mož občine Jože Simončič in kako zadeve komentira komandirka Policijske postaje Šentjernej Tamara Bizjak, preberite v četrtkovi številki Dolenjskega lista.

L. Markelj