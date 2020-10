Pri Velikem Cerovcu se je hudo poškodoval voznik

19.10.2020 | 10:20

Ilustrativna fotografija

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto okoli 14.30 obveščeni o prometni nesreči pri Velikem Cerovcu. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročil 75-letni voznik osebnega avtomobila, ki je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Huje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli i odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Vlomi in tatvine

Vlomi in tatvine v petek med 7. in 20. uro je na Medvedjeku nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda povzročena z vlomom.

Na Seidlovi cesti v Novem mestu je v noči na petek neznanec vlomil gostinski lokal. Odtujil je menjalni denar, tobačne izdelke in alkoholne pijače. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 700 evrov škode.

V Muhaberju je nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in odtujil dve samokolnici.

V gozdu na območju Rodin pri Trebnjem je v petek dopoldne neznanec vlomil v parkiran osebni avtomobil in odtujil lovsko puško. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1800 evrov.

V noči na soboto je v kraju Blatno na območju PP Brežice nekdo iz gospodarskega objekta odtujil kardansko os. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Na avtocestnem postajališču Zaloke je v isti noči neznanec vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil ter odtujil okoli 450 litrov goriva.

V Gabru na območju Semiča je v noči na nedeljo nekdo iz odklenjenega pomožnega objekta odtujil kotel za žganjekuho. Lastnika je oškodoval za 250 evrov.

B. B.