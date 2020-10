Ponoči prepovedano gibanje, zbiranje le še do šest ljudi

19.10.2020 | 12:05

Po uveljavitvi petega protikoronskega zakona bo globe za kršitve lahko izrekala tudi policija.

Ljubljana - V nedeljo so v Sloveniji opravili 2637 testov na novi koronavirus, odkrili pa so 537 okužb. V nedeljo sta umrli dve osebi z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi 289 ljudi, od tega jih intenzivno nego potrebuje 55. To pomeni, da je Slovenija po vseh kriterijih presegla meje za razglasitev epidemije, ki pa po vladnem odloku že velja od danes.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela omejitev druženja nad šest ljudi in prepoved gibanja ponoči, od 21. do 6. ure. Slednja začne veljati v torek ob 21. uri, je na novinarski konferenci povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Vlada prepoveduje vse prireditve, maše, poroke v vseh regijah, tudi v edini oranžni Obalno-kraški regiji.

Zmanjšuje se dovoljeno število oseb, ki se lahko zbirajo skupaj na prostem, in sicer z 10 na šest. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Glede na odlok, objavljen v uradnem listu, so izjema pri tej omejitvi družinski člani ali člani istega gospodinjstva.

Prav tako so za celo državo prepovedani vsi shodi, prireditve, verski obredi in poroke. Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov, je navedeno v odloku.

Od prepoved nočnega gibanja

V torek začne veljati tudi omejitev gibanja v nočnem času. Izjeme od te prepovedi so odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog ali dostop in nudenje storitev za nujne primere, je zapisano v odloku.

Vlada je tudi umaknila doslej veljavno pravilo, da lahko prebivalci iz oranžne regije še naprej prehajajo v rdeče regije. "Od polnoči dalje ni več možnosti prehajanja med regijami," je danes pojasnil Hojs.

Izjeme še vedno ostajajo, a je teh manj. Tako bo izhod iz regije možen za prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog. Hojs je izpostavil še opravljanje gospodarske, kmetijske, gozdarske in podobne dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za življenje in premoženje, nudenje pomoči in oskrbe družinskim članom in osebam, ki potrebujejo pomoč, dostop do zdravstvenih storitev ali lekarn, prehod v nujnih primerih ter izvajanje nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih, upravnih in drugih organov.

Dostop do nepremičnin dovoljen

Izjema bo tudi dostop do posesti ali objektov v drugih statističnih regijah, kamor se lahko odpravijo vsi člani gospodinjstva. Po besedah Hojsa je s tem vlada bolj jasno definirala možnost prehajanja državne meje. "Če imate v tujini nepremičnino, zemljišče, ki ga morate v teh dneh oskrbeti, nekaj nujno narediti, je za člane gospodinjstva prečkanje meje možno," je pojasnil Hojs, ob tem pa poudaril, da ta izjema ni namenjena dopustovanju na Hrvaškem. "Ležanje na soncu ni nujno opravilo," je dodal.

Meja statističnih regij pa ne bo več mogoče prečkati zaradi koriščenja turističnih rezervacij, je še naštel Hojs in ob tem pozval, naj državljani že rezervirane aranžmaje izven regije prestavijo. Še naprej pa je mogoče koristiti rezervacije turističnih namestitev v domači statistični regiji, je dodal.

Globe za kršitve se izrekajo skladno z zakonom o nalezljivih boleznih. Kot je pojasnil Hojs, za zdaj globe lahko izda le zdravstveni inšpektorat, po uveljavitvi petega protikoronskega zakona pa bo tako pristojnost imela tudi policija. Če na kršitve iz tega odloka pri opravljanju svojih nalog naleti vpoklican pripadnik Civilne zaščite, ta o kršitvi obvesti policijo, je navedeno v odloku.

Vladni klicni center

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je sicer na današnji novinarski konferenci spomnil, da je vlada z današnjim dnem razglasila epidemijo na celotnem ozemlju države. S tem so vzpostavljeni pogoji za aktiviranje načrta za ukrepanje v pogojih epidemije, za ustrezno nagrajevanje posameznih služb in posebej najbolj izpostavljenih.

Lahko pa je začel delovati tudi vladni klicni center z informacijami o koronavirusu. Na brezplačni telefonski številki 080 1404 odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine, s pomočjo strokovnjakov iz različnih delovnih področij, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Za klice iz tujine je v tem času na voljo številka +386 1 478 7550.

Ob vprašanjih, povezanih z uveljavljanjem pravic na podlagi karantene, potem ko NIJZ teh ne bo več sistematično predlagal, je Kacin dejal, da še iščejo rešitve. Vlada je o tem govorila v nedeljo in želijo, da bi s pisnim dokumentom osebi omogočili, da bolj verodostojno komunicira s svojim delodajalcem, je pojasnil Kacin.

Pri tem je spomnil tudi na rešitev iz petega protikoronskega zakona, po katerem je mogoče koristiti do tri dni odsotnosti z dela zaradi bolezni enkrat letno, ne da bi jim bilo treba predložiti potrdilo osebnega zdravnika. V tem primeru je to po njegovih besedah utemeljeno. Računajo pa tudi, da bodo z drugačno organizacijo, z organiziranjem še enega klicnega centra NIJZ povečali propustnost in bodo epidemiologi našli in opozorili več ljudi.

Po Kacinovi napovedi bo danes državljane nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor.

STA / B. B.