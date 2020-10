Operativni štab CZ pripravljen. Upoštevajte preventivne ukrepe!

19.10.2020 | 18:20

Upoštevajte osnovna navodila NIJZ. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Ob razglasitvi epidemije se je danes v prostorih občinske uprave Mestne občine Novo mesto dopoldne sestal operativni štab civilne zaščite.

Predstavniki so se še prej seznanili s sklepom o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v zadevi COVID-19, ki ga je podal poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan. S sklepom, ki je bil aktiviran danes ob 8. uri, je hkrati aktiviran tudi občinski načrt, ki ga je pripravil štab civilne zaščite.

Občinski štab civilne zaščite bo vsak dan do 17. ure obveščal regijski štab o svojih aktivnostih. Na sestanku so predstavniki štaba civilne zaščite skladno z občinskim načrtom naredili plan aktivnosti in zadolžitev ter vnovič pregledali naloge štaba. Pri tem so ugotovili, da v tem trenutku novih ukrepov ni in da se že odrejeni ukrepi v Mestni občini Novo mesto uspešno izvajajo. Pregledali so tudi zaloge zaščitne opreme in ugotovil, da je opreme dovolj za vsaj en mesec, kot je predvideno tudi v načrtu.

Poziv javnim zavodom

Operativni poveljnik štaba civilne zaščite Mestne občine Novo mesto Gregor Blažič in župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni sta pisno pozvala vse občinske zavode k upoštevanju ukrepov. Pri tem sta jih pozvala, da pregledajo svoje načrte dejavnosti za preprečitev širjenja epidemije in predvsem zagotovijo zaloge zaščitne opreme za en mesec.

»Časi, ki so pred nami, so negotovi, zato je ta trenutek bistveno zavedanje, da je vsak posameznik odgovoren za svoje zdravje kot tudi zdravje vseh ljudi okoli sebe. Le z doslednim upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov lahko zaustavimo širjenje virusa in življenje zopet vrnemo v stare tirnice. Bodimo odgovorni do sebe in soljudi ter solidarni do vseh, ki potrebujejo pomoč,« je v pozivu poudaril Macedoni.

Če bo treba pomagati…

Štab civilne zaščite Mestne občine Novo mesto je sklenil, da pozove vse humanitarne organizacije in ostala društva k pripravljenosti za nudenje pomoči prebivalcem, v kolikor bi bilo to zaradi zaostritve ukrepov potrebno. Med prioritetami pri nudenju pomoči naj bosta pomoč pri prehrani in varovanju otrok. Za konec so sporočili, da je štab v pripravljenosti, v kolikor bi se ukrepi zaostrili. V takšnem primeru bodo vnovič aktivirali tudi občinsko številko za nujne primere, vse nadaljnje ukrepe pa bodo sproti sporočali tudi javnosti.

L. M.