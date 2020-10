Šola bo do krompirjevih počitnic zaprta

19.10.2020 | 20:50

Vsaj 14 dni bo Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica brez učencev (Foto: M.G.)

Sodražica - Zaradi povečevanja širjenja okužb izven razreda učencev Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica je minuli petek tukajšnji župan mag. Blaž Milavec po posvetovanju z ravnateljico šole Majdo Kovačič Cimperman, direktorjem Zdravstvenega doma Ribnica Andrejem Lampetom, nadzorno epidemiologinjo dr. Matejo Lamovšek in poveljnikom občinskega štaba Civilne zaščite Andrejem Pogorelcem v okviru svojih pristojnosti sprejel začasno odredbo o omejitvi vstopa in gibanja znotraj šole od ponedeljka do prvega novembra.

To pomeni, da bodo učenci vseh razredov in ne zgolj višjih do krompirjevih počitnic izvajali pouk na daljavo, na kar so se učitelji pripravili med vikendom. Prav tako sta do nadaljnjega zaprti tudi športna dvorana in knjižnica.

»Odredba je bila v danih okoliščinah utemeljena zaradi širjenja okužb med učenci, s kar desetodstotnim deležem vseh šolajočih, in zaposlenih. S tem smo zavarovali njihovo zdravje in življenje ter predvsem preprečili neobvladljivo širjenje okužb znotraj občine,« je bil odločen Milavec in dodal, da je lokalna skupnost na nujnost ukrepanja v preteklih dneh že nekajkrat opozorila NIJZ in šolsko ministrstvo, ki sprva temu ni bilo najbolj naklonjeno.

Sodražica je z 31 primeri aktivnih okužb z novim koronavirusom (podatki so od ponedeljka) glede na število prebivalcev najbolj ogrožena občina na območju Jugovzhodne Slovenije. »Pri vsem tem ne gre ustvarjati panike, sicer pa upam, da na bom v dveh tednih uspelo precej umiriti epidemiološke razmere in po počitnicah otrokom omogočiti zdravstveno varen pouk,« ne dvomi Milavec.

Žarišče okužbe izvira z začetka prejšnjega tedna, saj je bila okužena učiteljica, ki se je udeležila seminarju v okviru študija. Prvo okužbo so zaznali v devetem razredu, v dveh dneh pa so jo potrdili pri 20 šolarjih in nekaterih njihovih starših, zato so za 80 učencev sedmega, osmega in devetega razreda odredili karanteno.

M. Glavonjić