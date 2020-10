Krkaši do prve zmage v ligi Aba

20.10.2020 | 08:25

Krkaši so Zadar sinoči premagali že petič zapored. (Foto: KK Krka)

Zadar, Novo mesto - Košarkarji Krke, ki so se nedavno zaenkrat uspešno spopadli tudi z okužbo novega koronavirusa v ekipi, so v Zadru v 3. krogu lige Aba gostitelje premagali s 73:70 (25:18, 37:34, 55:54). Tako so zabeležili peto zaporedno zmago in deveto v zadnjih desetih tekmah v Zadru.

Ob potrebni peščici športne sreče so jim do zmage tokrat pomagali tudi košarkarji Zadra. Ti so zgrešili kar 15 od 35 prostih metov, česar niso mogli nadomestiti niti z odličnim skokom, kjer so bili s 40:24 premočni za goste iz Novega mesta.

V končnici bi se lahko obrnilo tudi drugače. Krka je dve minuti in pol pred koncem vodila zanesljivo z 71:60 in vse je kazalo na miren zaključek. S tem pa se niso strinjali gostitelji, ki so preko Dominica Gilberta in z delnim izidom 9:0 30 sekund pred koncem prišli na dve točki zaostanka. Krko je s košem rešil Rok Stipčević. Domagoj Vuković je nato iz prostega meta le še polepšal izid.

Pred tem je Krka vseskozi vodila, izjema je bil izid 6:5, pri 12. točki pa sta bili moštvi nazadnje izenačeni. Zadrčani so nato vseskozi lovili zaostanek, prišli tudi na -1, preobrata pa niso zmogli. Pri domačih je bil z 20 koši najbolj razpoložen Vuković, prav toliko jih je za Krko dosegel Stipčević.

Vladimir Anzulović, trener Krke, je po tekmi povedal: »Nadzorovali smo potek celotne tekme. Zadar, razen v uvodnih minutah, ni nikoli vodil. Čestitke Zadru za dobro borbo. Tako kot mi imajo veliko novih igralcev. Mi smo zamenjali 80 %, ponagajala nam je še karantena, tako da bi res rad pohvalil svoje igralce. Nismo na skrivaj trenirali, ampak smo 10 dni pavzirali, tako da ima ta zmaga zelo velik pomen. Zato še enkrat globok poklon mojim fantom.«

Že jutri Krko čaka preložena tekma drugega kroga z Igokeo.

* Športna dvorana Krešimir Čosić, gledalcev 300, sodniki: Belošević, Porobić, Vesković.

* Zadar: Carter 11 (6:10), Brala 3 (1:1), Vuković 20 (2:4), Bursač 4 (0:4), Junaković 7 (4:6), Mavra 11 (2:4), Planinić 2, Gilbert 12 (4:6).

* Krka: Camphor 5, Stipčević 20 (1:3), Vrabac 4, Barič 6 (2:34), Kosi 4, Škifić 2, Škedelj 8, Lapornik 2, Rebec 15, Vučetić 7 (1:2).

* Prosti meti: Zadar 19:35, Krka 4:9.

* Met za tri točke: Zadar 5:16 (Vuković 2, Carter 1, Junaković 1, Mavra 1), Krka 13:30 (Stipčević 5, Rebec 5, Škedelj 2, Comphor 1).

* Osebne napake: Zadar 18, Krka 32.

* Pet osebnih: Lapornik (38.), Kosi (40.).

M. Ž., STA