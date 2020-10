Maše po televiziji, radiu in tudi na Facebooku. Kdaj in kje?

20.10.2020 | 13:50

Maše s prisotnostjo vernikov so zdaj prepovedane. Ilustrativna fotografija, foto: L. M.)

Zaradi epidemije in vseh ukrepov za preprečitve širjenja epidemije COVID-19 so - kot že spomladi - spet do nadaljnjega prepovedana maše s prisotnostjo vernikov. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov, ter individualna duhovna oskrba vernikov.

Čeprav je sprva kazalo drugače, so si slovenski škofje naposled premislili in duhovnikom ob zaprtju cerkva dovolili prenašati maše tudi prek spleta, in sicer pod določenimi pogoji.

Televizijske prenose svetih maš si je mogoče ogledate na nacionalni televiziji, na prvem programu, običajno v nedeljo ob 10. uri. Exodus TV tako ob delavnikih kot ob nedeljah prenaša sv. maše v več terminih. Podrobnosti najdete na njihovem sporedu. Ob nedeljah je dodan tudi prenos maše papeža Frančiška ob 8.30.

Sv. daritev je mogoče poslušati tudi na Radiu Ognjišče, in sicer med tednom ob 19. uri, ob nedeljah ob 10. uri V istem terminu jo lahko poslušate še na tretjem programu Radia Slovenija.

Župniki poskrbeli za maše na Facebooku

Nekateri župniki bodo poskrbeli tudi za prenos maše na Facebooku. Omenimo le nekaj, do sedaj znanih možnosti, tudi iz našega konca:

Jože Plut, župnik na Polici, prenaša na Facebooku molitev pred Najsvetejšim in mašo ob delavnikih ob 18.30, ob nedeljah pa ob 8.30;

Martin Golob, župnik v Grosupljem in na Lipoglavu, prenaša na Facebooku delavniške maše ob 19. uri, nedeljske pa ob 10.uri;

Za prenose svetih maš so poskrbeli v župniji Kočevje – Mozelj, prav tako prek Facebooka, vsako nedeljo ob 8.uri;

Prenose pripravljajo rakovniški salezijanci, podobno kot spomladi – na njihovem kanalu na YouTubu. Med tednom je prenos ob 18.30, ob nedeljah pa ob 10.30.

Župnija Krško – Videm ob Savi pripravlja prenos svetih maš med tednom ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 10. uri - mašuje župnik Mitja Markovič.

Župnija Ivančna Gorica je poskrbela za prenose na YouTubu. Ogledate si jih lahko ob nedeljah in praznikih ob 10. uri.

L. M.