Med stanovalcu ni novih okužb, znova pa pozitivna ena zaposlena

20.10.2020 | 10:30

(Foto: DSO Trebnje)

Trebnje - Prejšnji teden smo poročali, da so okužbo z novim koronavirusom potrdili pridelavki na zdravstveno negovalnem oddelku v Domu starejših občanov (DSO) Trebnje. Vse stanovalce, s katerimi je bila v stiku, so testirali in pri dveh so odkrili, da sta pozitivna. Premeščena sta bila v Splošno bolnišnico Brežice, pred dnevi pa sta se vrnila nazaj v dom. Nastanjena sta v rdeči coni in po besedah v. d. direktorice DSO Trebnje Mateje Povhe se dobro počutita in ne kažeta znakov okužbe.

V soboto so ponovno vzeli brise petinštiridesetim stanovalcem iz oddelka, ki je organiziran kot siva cona. Vsi so bili negativni. »Tako med stanovalci ne beležimo novih okužb,« pravi Povhetova, ki pa dodaja, da je bila nova okužba potrjena med zdravstvenimi delavci ponovno na zdravstveno negovalnem oddelku. »V prihodnjih dneh bodo ponovno izvedena testiranja vseh stanovalcev iz oddelka, kjer je zaposlena delala. Nihče od stanovalcev, ki so bili v stiku z okuženo, ne kaže znakov okužbe. Dom ostaja še naprej zaprt za obiskovalce,« je še sporočila za naš časopis.

R. N.