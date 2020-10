V delovni nesreči umrl 42-letnik

20.10.2020 | 11:40

Foto: arhiv DL

Včeraj okoli 14.30 so bili policisti obveščeni o delovni nesreči na območju Kočevja, v kateri je umrl 42-letni moški. Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana so po sedaj zbranih informacijah je na moškega padla veja, ki se je odlomila pri vleki drugega zagozdenega drevesa, ki so ga s pomočjo vitla skušali spraviti na tla. Moški je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja. O dogodku je bil obveščen delovni inšpektor, ki se je udeležil ogleda. Po vseh zbranih obvestilih bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo, so sporočili s policije.

Prvič prepovedali vožnjo, v drugo zasegli vozilo

Novomeški policisti so med kontrolo prometa pri Muhaberju ustavili voznika renault twinga. Med postopkom so ugotovili, da 34-letni voznik v avtomobilu prevaža otroka, ki ni bil zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom. Zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kasneje so ga na območju Novega mesta ponovno ustavili in zaradi neupoštevanja prepovedi avtomobil zasegli. O kršitvi so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prav tako zaradi nepravilnega prevoza otroka so v dopoldanskih urah brežiški policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo 25-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki so ga ustavili v Brežicah. Kršitelj ni upošteval prepovedi, nadaljeval je z vožnjo, zato so mu zaradi kršitev avtomobil zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan, brez vozniške ...

Policisti PP Dolenjske Toplice so okoli 22. ure pri Straži ustavili voznika, ki je imel na osebnem avtomobilu nameščeni različni registrski tablici, ki pripadata drugima voziloma. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,74 miligramov alkohola. Neregistriran avtomobil so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Iztočil gorivo

Na gozdni poti pri Rožnem Dolu na območju PP Črnomelj je med nedeljo in ponedeljkom nekdo vlomil v rezervoarja delovnega stroja in kmetijskega traktorja ter iztočil okoli 140 litrov goriva.

Prijeli sprovajalca in tujce

Krški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje nekaj pred 21. uro v Kostanjevici na Krki ustavili avtomobil Fiat qubo francoskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni državljan Francije v vozilu prevaža deset državljanov Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

Sprovajalcu, ki je tujce nameraval prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Bangladeša še niso zaključeni.

M. Ž.