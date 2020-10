Včeraj 794 okužb z novim koronavirusom, dva bolnika umrla; na našem koncu 68 pozitivnih

20.10.2020 | 12:10

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 4326 testov na okužbo z novim koronavirusom, 794 jih je bilo pozitivnih, je objavila vlada. V bolnišnicah se zdravi 313 bolnikov s covidom-19, od tega jih 56 potrebuje intenzivno zdravljenje, dva bolnika s covidom-19 sta umrla.

Včeraj so iz bolnišnice odpustili 27 bolnikov. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno 7708 aktivno okuženih, število okuženih na 100.000 ljudi v 14 dneh pa se je povzpelo na 368.

V Sloveniji so doslej opravili 293.769 testov in potrdili 14.472 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupaj 192 bolnikov s covidom-19.

Vodja vladne posvetovalne skupine Bojana Beović je včeraj poudarila, da je okužen že odstotek prebivalstva Slovenije. Pristojne skrbi predvsem število hospitaliziranih, saj niso težava le postelje, temveč predvsem ustrezni kader za delo z bolniki.

V širši JV regiji novih 68 pozitivnih

V širši jugovzhodni regiji je bilo včeraj pozitivnih 68 testiranih. Največ in sicer 17 v Novem mestu, 14 pa v Črnomlju, med tem ko jih je bilo po 5 in manj še v 14 občinah naše širše regije in sicer po 5 v Ribnici in Trebnjem, po štirje v Metliki, Škocjanu in Kočevju, trije novo okuženi so v občinah Semič in Ivančna Gorica, po dva v Sodražici in Mirni Peči, po eden pa v Šentjerneju, Straži, Dolenjskih Toplicah, Šmarjeških Toplicah in v Velikih Laščah.

M. Ž., STA