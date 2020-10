Trebanjski levi na poti nazaj v Slovenijo

20.10.2020 | 17:40

Foto: arhiv DL

Trebnje - Danes je bil v ekipi Romometnega kluba Trimo Trebnje odkrit pozitiven primer okužbe s koronavirusom. Okuženi igralec članske ekipe je bil na nedeljskem testiranju pred odhodom v Nemčijo negativen, danes pa po slabem počutju in simptomatskih znakih opravil vnovičen test in bil pozitiven. Tekma z Rhein-Neckar Löwnom je odpovedana, so sporočili iz kluba.

Moštvo se že odpravlja nazaj v domovino, prav tako pa je poleg današnje tekme odpovedana tudi sobotna z ekipo mariborskega Branika.

M. Ž.