V Trubarjevem domu 126 okuženih!

20.10.2020 | 17:40

Trubarjev dom upokojencev v Loki (Foto: P. P., arhiv DL)

Loka pri Zidanem Mostu - Po obsežnem testiranju stanovalcev in zaposlenih v Trubarjevem domu upokojencev konec preteklega tedna, se, po besedah direktorja Roberta Potočnika, nenaden izbruh, žal, še ni umiril, saj so rezultati pokazali, da so v torek imeli 96 okuženih stanovalcev in 30 okuženih zaposlenih.

Okužene stanovalce so takoj premestili v rdečo cono, ki so jo v soboto razširili še za eno nadstropje. V tej coni je nastanjenih 90 stanovalcev in zaenkrat zmogljivosti te cone zadostujejo. Direktor Potočnik pa opozarja, da so zaradi velikega števila okuženih med zaposlenimi na robu zmogljivosti, zato pričakujejo pomoč od drugod. Pet stanovalcev se nahaja v bolnišnici.

P. P.